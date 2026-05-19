Suzuki DR-Z4SM, la supermotard che punta tutto sul divertimento: prezzo e offerta

Suzuki DR-Z4SM è una moto leggera e intuitiva, una supermotard nata per far divertire tutti coloro che saliranno in sella.

Suzuki DR-Z4SM

Specifiche tecniche

Il cuore pulsante è un motore monocilindrico da 398 cc in grado di erogare 38 CV. Uno dei punti forza di questo modello è la leggerezza: 154 kg in ordine di marcia. La posizione di guida alta, attiva e perfettamente centrata insieme al manubrio largo permettono di garantire il massimo controllo della moto. La supermotard giapponese può contare su di una ciclistica che permette di ottenere il giusto equilibrio tra agilità, stabilità e comunicatività. In particolare, nella Suzuki DR-Z4SM 2026 la ciclistica è affidata alle sospensioni Kayaba regolabili che permettono un setup personalizzato sia per l’uso stradale sia per chi si vuole divertire in pista. Più nello specifico, la forcella a steli rovesciati ha un’escursione di 260 mm, mentre la sospensione posteriore arriva a 277 mm.

Suzuki DR-Z4SM

Quanto costa e offerta con finanziamento

Suzuki estende la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli della propria gamma, inclusa la DR-Z4SM, grazie al programma “Garanzia Suzuki 4U”. La copertura di garanzia di 36 mesi può quindi essere estesa gratuitamente per ulteriori 12 mesi, senza alcun limite di chilometraggio. Il requisito fondamentale è quello di effettuare la manutenzione periodica secondo le scadenze e le modalità indicate nel Manuale d’Uso e Manutenzione, assicurandosi di eseguire il tagliando del 36° mese presso una Concessionaria o un’Officina della Rete Ufficiale Suzuki.

Suzuki DR-Z4SM

Il prezzo della Suzuki DR-Z4SM? 7.990 euro con paramani e piastra paramotore in alluminio di serie. La casa giapponese propone anche una specifica offerta con finanziamento di 24 o 36 mesi con rate da 89 euro al mese. Facciamo un esempio.

Prezzo 7.990 euro - Anticipo 2.250 euro = 5.740 euro (importo totale del credito) in 36 rate da 89 euro + Maxirata finale 3.755,21 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Suzuki). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 7,16% - TAEG 9,40%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 150 euro, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica 2,50 euro - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 7.066,44 euro. Entro 45 gg dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo totale dovuto massimo 7.748,73 euro e TAEG massimo 9,69%).

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Pubblicato da Filippo vendrame, 19/05/2026