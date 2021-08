Se aspettavate una Suzuki GSX-R1000R 2022 nuova di zecca forse dovrete mettervi l'anima in pace. Almeno per il momento. L'unica novità certa per il momento è legata alla nuova colorazione, con l'arrivo di una livrea grigio opaco.

TANTE COLORAZIONI Il rovescio della medaglia, purtroppo, è che la novità – almeno per il momento – riguarda il solo Giappone. La colorazione grigia dovrebbe andare ad affiancare quella nera/rossa e la replica MotoGP, che sono disponibili anche da noi. Non ci è andata poi così male, però: con le GSX-R1000R Legend Edition di Mir, Schwantz, Sheene e tutti gli altri non si può dire che Suzuki non le abbia provate tutte per accontentare il pubblico.

AGGIORNAMENTI IN VISTA? La GSX-R1000R, livree a parte, attende da tempo una rinfrescata. Al cospetto delle altre 1000, infatti, inizia a pagare dazio a causa della mancanza di alette aerodinamiche, qualche CV e un'elettronica più raffinata. Chissà, magari nel 2022 oltre alla livrea arriva anche una GSX-R1000R tutta nuova...