Honda a EICMA 2026 con il casco KF-2F nato con Kabuto e la collezione di abbigliamento firmata IXON

Allo stand Honda di EICMA 2026 non ci saranno soltanto moto. La Casa giapponese porta a Milano anche un nuovo casco integrale, il KF-2F, sviluppato insieme a Kabuto, e la collezione completa di abbigliamento tecnico nata dalla collaborazione con IXON. Entrambi arriveranno nei concessionari Honda nel 2027.

Il casco KF-2F

Honda Casco KF-2F Kabuto

Il KF-2F è progettato e sviluppato in Giappone da Kabuto, specialista dei caschi, ed è pensato per l’uso sportivo su strada e in pista. Il guscio usa la stessa struttura A.C.T.-3, sigla di Advanced Composite Technology, già impiegata sul casco da gara F-17 della Casa giapponese. Ha una doppia omologazione, quella europea ECE 22.06 e quella della Federazione internazionale di motociclismo, che lo rende utilizzabile anche nelle competizioni. Monta il sistema Mips, che serve a ridurre le forze rotazionali trasmesse alla testa in alcuni tipi di impatto.

La forma è stata definita con prove in galleria del vento, per ridurre la resistenza aerodinamica e la fatica del pilota e garantire stabilità alle alte velocità. La ventilazione è studiata per mantenere il comfort in condizioni diverse. Tutti i KF-2F hanno di serie un Quin Tag, una piccola etichetta che rende disponibili ai soccorritori le informazioni essenziali sul motociclista. C’è poi una versione con il sistema Quin integrato, che grazie al Quin Pod rileva gli incidenti, avvisa automaticamente i contatti di emergenza scelti dal pilota e ne condivide la posizione. Un’app dedicata permette di consultare i dati sugli spostamenti, i percorsi e l’attività di guida. Le grafiche comprendono versioni esclusive Honda e livree che riprendono quelle di Aleix Espargaró, collaudatore Honda e vincitore di gare in MotoGP. Il casco arriverà in Europa nel corso del 2027, nelle taglie dalla S alla XL.

L’abbigliamento con IXON

Abbigliamento Honda IXON

Accanto al casco, Honda espone la collezione nata dalla collaborazione con IXON, annunciata all’inizio dell’anno. Per la pista c’è la tuta intera in pelle Vortex 3, con una gobba aerodinamica posteriore ispirata alla MotoGP, un gilet interno in rete removibile e ampie zone elasticizzate, nei colori rosso, bianco e blu di Honda.

Capi abbigliamento Honda IXON

Per i viaggi lunghi c’è la giacca Odin, in due varianti di colore, con pantaloni e guanti coordinati, pensata per proteggere dal maltempo e offrire comfort e molte regolazioni. Completano la gamma la giacca Striker 2 per chi guida una naked, con protezioni di fascia alta, la giacca leggera Smoton per la città e il tempo libero, e i guanti Sinergy, Air 2 e Mig 2. La collezione arriverà nei concessionari Honda a marzo 2027 e sarà venduta solo nella rete ufficiale.

Abbigliamento Honda IXON a EICMA

Per le moto, invece, a EICMA Honda porta le nuove Africa Twin 2027, SH350i 2027, ADV 125, CBR1000RR-R, CBR1000RR-R Fireblade 2027, CBR1000RR-R Fireblade SP e HRC Works Edition e l’e-MTB RN0.

Tags