Nuova BMW S 1000 R, il teaser accende la curiosità: debutto il 3 novembre a EICMA

BMW si sta preparando a presentare qualcosa di speciale a EICMA 2026. Dopo la F 450 R e la F 450 RR, pare sia in arrivo una nuova BMW S 1000 R. La casa tedesca ha infatti condiviso attraverso le sue pagine social un teaser in cui vediamo nella penombra una moto.

Sono visibili una coda alta e stretta, un serbatoio del carburante pronunciato e il silenziatore di scarico che si erge sul lato destro. Il gruppo ottico anteriore è solo parzialmente illuminato. Le linee suggeriscono appunto una nuova versione della BMW S 1000 R. Come scritto nel post del teaser, l'appuntamento è per il 3 novembre quando EICMA aprirà i battenti.

Cosa sta arrivando davvero?

Resta da vedere se verrà presentata una S 1000 R aggiornata, un'edizione speciale o una nuova generazione. Potrebbe trattarsi anche della più estrema versione M. Insomma, al momento solamente alcuni indizi che fanno pensare a qualcosa di davvero speciale. Un'edizione limitata con componenti dedicati e più raffinati del modello standard? Solo speculazioni. Cosa sta arrivando davvero, lo scopriremo fortunatamente tra pochi giorni.

The benchmark is about to get uncomfortable. 👀​ Watch it on Tuesday, 3 November at 11:45 AM CET. ➡️ https://t.co/RrIvwylfgf #MakeLifeARide #BMWMotorrad​ __​ Enhanced with AI. https://t.co/xpEGhLVYkw — BMWMotorrad (@BMWMotorrad) October 27, 2026

In ogni caso, pare evidente che anche BMW Motorrad voglia essere tra le grandi protagonisti di EICMA.

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