Anticipazioni

Nuova BMW S 1000 R, il teaser accende la curiosità: debutto il 3 novembre a EICMA

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1 ora fa - Qualcosa bolle in pentola: cosa sappiamo del teaser

Sarà un aggiornamento, un'edizione speciale o una versione M? La risposta arriverà a EICMA 2026
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BMW si sta preparando a presentare qualcosa di speciale a EICMA 2026. Dopo la F 450 R e la F 450 RR, pare sia in arrivo una nuova BMW S 1000 R. La casa tedesca ha infatti condiviso attraverso le sue pagine social un teaser in cui vediamo nella penombra una moto.

Sono visibili una coda alta e stretta, un serbatoio del carburante pronunciato e il silenziatore di scarico che si erge sul lato destro. Il gruppo ottico anteriore è solo parzialmente illuminato. Le linee suggeriscono appunto una nuova versione della BMW S 1000 R. Come scritto nel post del teaser, l'appuntamento è per il 3 novembre quando EICMA aprirà i battenti.

Cosa sta arrivando davvero?

Resta da vedere se verrà presentata una S 1000 R aggiornata, un'edizione speciale o una nuova generazione. Potrebbe trattarsi anche della più estrema versione M. Insomma, al momento solamente alcuni indizi che fanno pensare a qualcosa di davvero speciale. Un'edizione limitata con componenti dedicati e più raffinati del modello standard? Solo speculazioni. Cosa sta arrivando davvero, lo scopriremo fortunatamente tra pochi giorni.

In ogni caso, pare evidente che anche BMW Motorrad voglia essere tra le grandi protagonisti di EICMA.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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