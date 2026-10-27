Wottan a EICMA 2026, dal ONE 125 al GT2 300: prezzi e novità

Wottan Motor sarà presenta a EICMA 2026 che aprirà i battenti tra pochi giorni mostrando al pubblico la sua gamma di scooter aggiornata. Protagonista dello stand dell'azienda sarà il nuovo Wottan ONE 125, fresco di presentazione. Si tratta di uno scooter a ruote alte pensato per la città che si caratterizza anche per un prezzo decisamente molto competitivo. Infatti, il listino è fissato a quota 1.890 euro.

A EICMA i visitatori potranno vedere da vicino pure i modelli ST-S 300, Sixteen e GT2 300 che con l'ultimo Model Year si rinnovano nell'estetica e migliorano la dotazione tecnica.

Infatti, oltre a nuove grafiche, di serie troviamo adesso una dash cam integrata nel frontale, che permette di registrare le immagini durante la marcia. La ciclistica è stata poi affinata grazie ad ammortizzatori rivisti per migliorare la capacità di assorbimento delle asperità stradali e il comfort di guida.

Infine, troviamo una nuova strumentazione digitale e leve a manubrio regolabili. Entriamo più nei dettagli.

Wottan ONE 125

Wottan ONE 125

Le principali specifiche tecniche parlano di un motore monocilindrico da 124 cc da 9 CV. Lo scooter dispone di una pedana piatta, pratica nell'utilizzo cittadino, e ruote da 16 pollici all'anteriore e 14 al posteriore. La dotazione include avviamento keyless e illuminazione LED. La scheda tecnica menziona pure una sella a 780 mm da terra, un peso di 120 kg e un serbatoio da 8 litri. Prezzo di 1.890 euro.

Wottan STS-S 300

Wottan ST-S 300

Scooter che offre il giusto mix tra prestazioni, comfort e praticità. Il nuovo Model Year aggiunge la livrea Titanium Grey, nuove sospensioni (con ammortizzatori regolabili nel precarico) e display TFT Touchscreen da 7 pollici con mirroring, navigazione GPS e connettività Wi-Fi.

Tra le ulteriori novità si menzionano telecamera dashcam integrata nel frontale, manopole riscaldate, leve regolabile e cupolino fumè. Il prezzo? 4.290 euro.

Wottan Sixteen

Wottan Sixteen 125

Lo scooter a ruote alte pensato espressamente per un utilizzo cittadino presenta adesso una nuova livrea e una serie di aggiornamenti tecnici che ne migliorano comfort e funzionalità, rendendolo ancora più adatto alle esigenze di chi utilizza lo scooter quotidianamente. Prezzo di 2.990 euro.

Wottan GT2 300

Wottan GT2 300

Modello per chi cerca comfort, protezione e versatilità. Si tratta di uno scooter GT adatto sia per spostarsi in città e sia per tragitti più lunghi. Le novità? Nuove grafiche Matt Grey e Titanium Grey, oltre a sospensioni riviste che contribuiscono a migliorarne ulteriormente le qualità nell'utilizzo turistico.

Le dotazione di serie include dashcam integrata nel frontale, manopole riscaldate, leve regolabile e il portapacchi di serie. Nuove grafiche anche per la versione GT2 125, oltre al portapacchi senza costo aggiuntivo. Il listino? Rispettivamente 4.290 euro e 3.190 euro.

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