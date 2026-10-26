Novità SHAD a EICMA 2026: sistema Rackless, borse, protezioni e manopole

SHAD punta a essere protagonista a EICMA 2026 dove presenterà tutte le novità per la nuova stagione. Intanto, ha deciso di anticipare alcune delle principali novità che pubblico e operatori del settore potranno vedere al Salone Internazionale delle Due Ruote.

Arriva il sistema Rackless

La principale novità che SHAD porterà a EICMA è il nuovo sistema di equipaggiamento Rackless. Si tratta di una soluzione universale che si fissa direttamente alla moto mediante cinghie, senza necessità di supporti laterali. Grazie a un kit di viti è possibile sistemare i suoi tre pannelli in configurazione larga o stretta per un migliore adattamento sulle moto di diverse dimensioni.

Questo set offre fino a 41 litri di volume, grazie alle due borse laterali espandibili da 16 litri (13+3) e alla borsa posteriore opzionale da 9 litri, tutte impermeabili grazie alla fodera interna.

Si distingue per il Double Locking System, un doppio sistema di sicurezza che protegge sia il contenuto sia la borsa stessa. Il primo dispositivo, in particolare, è una chiusura a combinazione che impedisce l’accesso all’equipaggiamento, mentre il secondo consiste in una cinghia in tessuto rinforzata con tre fili d’acciaio, da fissare sotto la sella per prevenire il furto della borsa.

Il lancio sul mercato è atteso per marzo 2027.

Le altre novità

Sono comunque tante le novità che SHAD porterà a EICMA 2026. Dopo la presentazione delle protezioni per la BMW R1300GS, arrivano quelle per la BMW F900GS e l'Honda Africa Twin. Protezioni che sono state disegnate per salvaguardare i punti più critici del veicolo in caso di scivolata, senza comprometterne l' estetica e le dinamiche di guida.

SHAD a EICMA

Alla fiera si potranno vedere pure le borse laterali SR38, e la borsa da serbatoio SR05, che si rinnovano nelle dimensioni e nei materiali. Entrambi i modelli adottano la tecnologia Double Locking System, un doppio sistema di chiusura che protegge sia il contenuto, attraverso un blocco a combinazione, sia la borsa stessa, impedendone la rimozione dalla moto.

Rimane invariata la struttura semirigida, mentre le SR38 conservano la fodera interna estraibile e impermeabile, con grado di protezione IPX5. Disponibili da marzo 2027.

Non è finita qui perché arrivano nuove manopole con un design rivisto. Presentano un corpo principale in PVC senza cuciture per una maggiore resistenza all’acqua, in combinazione con il tessuto in neoprene all’altezza del pollice, per preservare la sensibilità nell’uso dei pulsanti.

Mantengono la fodera interna termica e il loro arrivo sul mercato è previsto per dicembre 2026.

Per le borse serbatoio Click System l'azienda ha introdotto un nuovo design per migliorare la visibilità, grazie all’introduzione di una fettuccia riflettente più visibile, nuove serigrafie laterali e un’etichetta con logo Click System anch’essa riflettente. Le versioni CL PRO si distinguono inoltre per le nuove maniglie in tessuto personalizzate con il logo SHAD. Tutti i modelli sono dotati del Double Locking System, un doppio sistema di sicurezza con chiusura a combinazione e a chiave.

La commercializzazione è prevista a partire da marzo 2027.

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