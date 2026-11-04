Hero Xpulse 450, debutto a EICMA 2026: ecco la nuova Adventure A2

Hero MotoCorp sceglie EICMA 2026 per fare il suo debutto nel segmento Adventure. L'azienda ha svelato la nuova Hero Xpulse 450 che per il momento è ancora solamente un prototipo. Al salone siamo riusciti a vedere da vicino la nuova moto che vi raccontiamo nel video.

Il cuore della moto è un motore monocilindrico che, a dispetto del nome, ha una cilindrata effettiva di 421 cc. Eroga circa 46 CV, dato che le permette di rientrare perfettamente nei limiti della patente A2. La ciclistica è affidata davanti a una forcella Kayaba a stelli rovesciati completamente regolabile, con un'escursione generosa di ben 225 mm. Cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici.

Completa la dotazione di elettronica. Troviamo infatti il sistema Ride by Wire con quattro modalità di guida (riding mode) oltre al display TFT di grandi dimensioni con supporto ad Apple CarPlay, utile per la navigazione. La moto appare ben rifinita con blocchetti dotati di un pratico joystick per la gestione dei menu, leve regolabili e doppia presa di ricarica (USB e la classica presa a 12V).

Disponibilità

Al momento Hero non ha ancora fornito certezze per quanto riguarda la data precisa di arrivo sul mercato né il prezzo definitivo, trattandosi di una fase ancora esplorativa. Tuttavia, l'orientamento sembra quello di un lancio nel corso del 2027.

Se così fosse, la XPulse 450 potrebbe rivelarsi un'opzione estremamente interessante per i possessori di patente A2. Il punto di forza di Hero resta infatti la competitività sui costi: basti pensare alla loro moto per antonomasia (la 440), proposta a un prezzo nell'ordine dei 4.000 euro.

Hero Xpulse 450, video da EICMA 2026

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