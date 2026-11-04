Hero Xpulse 450, debutto a EICMA 2026: ecco la nuova Adventure A2

- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Aprilia con Diego Arioli
- 03/11/26 - Aprilia RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 Factory, la nuova grafica 2027 si ispira all’elettronica
- 03/11/26 - Aprilia SXR 125, arriva il nuovo scooter per la città con strumentazione TFT e fari a LED
- 03/11/26 - EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna
- 03/11/26 - Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Benelli con Roberto Vitali
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti
- 03/11/26 - Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare
- 03/11/26 - Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori
- 03/11/26 - Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo
- 03/11/26 - Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa
- 03/11/26 - Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition
- 03/11/26 - KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa
- 03/11/26 - Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta
- 03/11/26 - Kove: a EICMA 2026 arriva la 450 Enduro, anche in versione omologata
- 03/11/26 - KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri
- 03/11/26 - Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Piaggio con Matteo Ballini
- 03/11/26 - Piaggio Medley 2027 si rinnova a EICMA: nuovo look e più tecnologia
- 03/11/26 - Piaggio Beverly 2027 cambia look a EICMA e debutta con il nuovo display TFT
- 03/11/26 - Piaggio Typhoon, ritorna lo scooter cult degli anni '90: ecco com'è fatto
- 03/11/26 - Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027, nuovo motore Piaggio senza terre rare e più efficiente
- 03/11/26 - SYM Jet X 125 si rinnova per EICMA 2026: arrivano dashcam di serie e display da 7 pollici
- 03/11/26 - SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma
- 03/11/26 - SYM ADX TG 400 2027, arrivano cerchi tubeless e la doppia dashcam
- 03/11/26 - SYM JEPARDO 300, arriva lo scooter con ADAS e doppia dashcam: debutto a EICMA
- 03/11/26 - SYM ADX 200, il nuovo scooter adventure da 16,3 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - SYM HD 200 a EICMA 2026: più potenza, tecnologia e sicurezza
- 03/11/26 - EICMA 2026, anteprima Triumph Street Triple 798 RS: com'è vista da vicino
- 03/11/26 - Triumph TF 450-X 2027, la moto da cross si aggiorna in vista del debutto nel Mondiale MXGP
- 03/11/26 - Svelate Triumph TF 250-E e 450-E 2027: tutte le novità e i prezzi
- 03/11/26 - Nuova Triumph Tiger 900, l'abbiamo vista da vicino a EICMA 2026
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di TVS con Giovanni Notarbartolo di Fornari
- 03/11/26 - TVS RTR 125 LC si presenta a EICMA 2026: ecco tutte le caratteristiche tecniche
- 03/11/26 - TVS Orbiter, lo scooter elettrico da città per la patente AM arriva in Europa con due batterie
- 03/11/26 - TVS X: autonomia di 140 km e 16 CV, debutta il nuovo scooter elettrico a EICMA
- 03/11/26 - TVS M1-S, a EICMA la versione di serie dello scooter elettrico per la patente A1
- 04/11/26 - Wunderlich, le novità 2027 per BMW R 1300 GS, R 1300 R, RS e RT, F 450 GS e R 12 G/S
- 04/11/26 - Nuovo Shoei NXR 3: l'unboxing video del casco GT premium
- 04/11/26 - Wunderlich R 1300 S Sprint, la BMW boxer che rende omaggio alle endurance anni Ottanta
- 04/11/26 - MACBOR Montana XR6, XR4 e XC 300: sei nuove Adventure a EICMA 2026
- 04/11/26 - ScorpionExo a EICMA 2026: tutti i nuovi caschi della gamma 2027
- 04/11/26 - BIS porta in Italia TAILG, Senke e Teyin, scooter elettrici, moto e scooter dal 50 al 400
- 04/11/26 - Silence S02 Paddock: lo scooter elettrico dei piloti Ducati arriva in vendita
- 04/11/26 - Silence S06 Max: il maxi scooter elettrico supera i 200 km di autonomia
- 04/11/26 - CFMoto 1000MT-X, arrivano gli scarichi EXAN OV-Rally e X-Rally
- 04/11/26 - Held a EICMA 2026: tutte le novità moto della collezione 2027
- 04/11/26 - Moto, arriva la sella con antifurto GPS integrato: ecco come funziona
- 04/11/26 - NOS Helmets NS-3, il nuovo casco jet debutta a EICMA: caratteristiche e prezzo
- 04/11/26 - Arai Horizon-X, nuovo casco integrale da turismo con ventilazione ridisegnata
- 03/11/26 - Zero Motorcycles LS3: a EICMA 2026 arriva lo scooter elettrico che raggiunge i 120 km/h
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui
- 03/11/26 - Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA
- 03/11/26 - Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista
- 03/11/26 - Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series
- 03/11/26 - Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote
- 03/11/26 - Bosch Central Gateway, così le moto connesse si difendono dagli hacker
Hero MotoCorp sceglie EICMA 2026 per fare il suo debutto nel segmento Adventure. L'azienda ha svelato la nuova Hero Xpulse 450 che per il momento è ancora solamente un prototipo. Al salone siamo riusciti a vedere da vicino la nuova moto che vi raccontiamo nel video.
Il cuore della moto è un motore monocilindrico che, a dispetto del nome, ha una cilindrata effettiva di 421 cc. Eroga circa 46 CV, dato che le permette di rientrare perfettamente nei limiti della patente A2. La ciclistica è affidata davanti a una forcella Kayaba a stelli rovesciati completamente regolabile, con un'escursione generosa di ben 225 mm. Cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici.
Completa la dotazione di elettronica. Troviamo infatti il sistema Ride by Wire con quattro modalità di guida (riding mode) oltre al display TFT di grandi dimensioni con supporto ad Apple CarPlay, utile per la navigazione. La moto appare ben rifinita con blocchetti dotati di un pratico joystick per la gestione dei menu, leve regolabili e doppia presa di ricarica (USB e la classica presa a 12V).
Disponibilità
Al momento Hero non ha ancora fornito certezze per quanto riguarda la data precisa di arrivo sul mercato né il prezzo definitivo, trattandosi di una fase ancora esplorativa. Tuttavia, l'orientamento sembra quello di un lancio nel corso del 2027.
Se così fosse, la XPulse 450 potrebbe rivelarsi un'opzione estremamente interessante per i possessori di patente A2. Il punto di forza di Hero resta infatti la competitività sui costi: basti pensare alla loro moto per antonomasia (la 440), proposta a un prezzo nell'ordine dei 4.000 euro.
Hero Xpulse 450, video da EICMA 2026
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).