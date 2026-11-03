BMW M 1000 RS sorprende a EICMA 2026, ecco la nuova hyper naked da 218 CV

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Sapevamo che BMW Motorrad avrebbe svelato qualcosa di davvero molto speciale a EICMA 2026. Ha fatto quindi il suo debutto ufficiale la nuova BMW M 1000 RS, descritta come la hyper naked più potente al mondo. Moto spinta dal motore 4 cilindri della BMW M 1000 RR, che eroga una potenza di 218 CV.
Sarà prodotta in edizione limitata, solamente 1.000 esemplari. Insomma, una moto per i motociclisti che vogliono vivere le massime prestazioni.
Motore da 218 CV per le massime prestazioni
Il cuore pulsante della nuova hyper naked è un 4 cilindri da 999 cc in grado di erogare una potenza di 160 kW / 218 CV a 14.500 giri al minuto e una coppia massima di 113 Nm a 11.000 giri al minuto. In combinazione con un peso a vuoto di soli 196 kg, il tutto si traduce in prestazioni davvero elevatissime.
La base tecnica è quella della BMW M 1000 R con il pacchetto M Competition. La guida è maggiormente caricata sull'anteriore per via del sistema di pedane M derivato dalla BMW M 1000 RR e dell'altezza della sella aumentata di 20 mm. La nuova hyper naked vanta anche un nuovo impianto di scarico in titanio che esalta il look sportivo della moto che è rimarcato ulteriormente dalle alette M in carbonio opaco con scritta RS che assolvono anche a funzioni aerodinamiche.
La dotazione esclusiva della nuova BMW M 1000 RS include anche componenti in carbonio opaco, serbatoio in alluminio spazzolato, nuove grafiche e la sella M in Alcantara con ricamo RS. La ciclistica è affidata davanti a una forcella telescopica a steli rovesciati da 45 mm regolabile: smorzamento e compressione a controllo elettronico. Dietro troviamo un forcellone un alluminio a doppio braccio con sistema di controllo dinamico dello smorzamento (DDC) e ammortizzatore centrale regolabile in estensione e compressione.
Per quanto riguarda l'impianto frenante, davanti troviamo un doppio disco da 320 mm con pinze fisse radiali a 4 pistoncini, mente dietro c'è un singolo disco da 220 mm con pinza flottante a singolo pistoncino. I cerchi sono da 17 pollici, in carbonio. C'è l'BMW Motorrad ABS Pro. La dotazione di elettronica prevede pure la presenza del Cruise Control, dei Riding Modes Pro, del Gearshift Assistant Pro e del Dynamic Damping Control (DDC).
Prezzi
La BMW M 1000 RS è prodotta in edizione limitata in 1.000 esemplari per tutto il mondo e sarà disponibile presso i concessionari BMW Motorrad a partire da marzo 2027. Il prezzo? 41.240 euro.
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