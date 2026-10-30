Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502

Dopo l’anteprima di EICMA 2025, Benelli torna a Milano con la versione definitiva della TRK 602 X, la moto destinata a diventare la porta d’ingresso della famiglia TRK. Il suo compito non è semplice. Deve raccogliere l’eredità della TRK 502, la prima della famiglia, che secondo Benelli ha portato il marchio di Pesaro in cima alle classifiche di vendita, superando i modelli che fino a quel momento dominavano il mercato delle crossover, il segmento più combattuto. Per questo il reparto ricerca e sviluppo e il Centro Stile hanno lavorato a lungo per rifinire forme e caratteristiche tecniche, senza stravolgere i principi del progetto e con l’obiettivo di un design dalla forte personalità. La moto arriverà nei concessionari nella primavera 2027.

Uno stile più pulito

Benelli TRK 602 X, la versione definitiva

Il design nasce dall’evoluzione delle idee introdotte con le TRK 702 e 902, reinterpretate per ottenere linee più fluide. Le superfici sono più levigate, senza incastri o nervature che ne interrompano la continuità. La cover superiore del serbatoio, per esempio, si allunga senza interruzioni fino al becco e ai fianchetti del radiatore. I fianchetti sotto la sella seguono la stessa logica e si raccordano al telaietto posteriore e alla seduta. Secondo Benelli, questa pulizia rende ancora più riconoscibile la sagoma della famiglia TRK.

Il bicilindrico della Tornado 550

Benelli TRK 602 X a EICMA 2026

Rispetto alla 502, la 602 X ha un motore più grande. È il bicilindrico da 554 cc con fasatura a 270 gradi che ha debuttato sulla Tornado 550 e che equipaggerà anche la futura Tornado Naked Twin 550. Ha un nuovo airbox e un nuovo impianto di scarico e, grazie anche alla cilindrata maggiore, guadagna coppia su tutto l’arco di erogazione. Nella versione da 35 kW eroga 47,8 CV a 6.500 giri e 53 Nm a 5.500 giri, per una risposta pronta in ogni situazione. È disponibile anche una versione a piena potenza da 56 CV (41,2 kW) a 8.250 giri.

Telaio e sospensioni rinnovati

Benelli TRK 602 X, le novità

Il telaio mantiene la struttura principale a traliccio di tubi d’acciaio, ma ha una nuova struttura in tubi d’alluminio che sostiene il frontale e la strumentazione. Anche il telaietto posteriore è nuovo e più leggero, e permette di abbassare la sella a 825 mm. Le sospensioni sono state aggiornate. Davanti c’è una nuova forcella a steli rovesciati da 43 mm con 140 mm di escursione. Dietro, collegato al forcellone in alluminio, lavora un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nel freno idraulico in estensione e compressione, con 173 mm di escursione. Secondo Benelli, il nuovo abbinamento tra telaio e sospensioni rende la moto molto agile tra le curve. All’anteriore i freni hanno due dischi da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini, mentre al posteriore c’è un disco da 260 mm con pinza flottante a un pistoncino, tutto con ABS. I cerchi sono in lega di alluminio a raggi di serie, da 19” davanti e 17 dietro, con pneumatici 110/80 e 150/70.

Una dotazione completa

Benelli tiene a precisare che la 602 X non va considerata una moto d’ingresso in senso stretto, perché ha la dotazione che chiede una clientela sempre più esigente. Il display TFT a colori da 5” ad alta risoluzione ha connessione Bluetooth e Wi-Fi e mostra il navigatore in due modalità, svolta per svolta e cartografica. Ci sono due modalità di guida, Normal e Sport, e il controllo di trazione, che si può disattivare come l’ABS. Di serie ci sono anche i paramani con indicatori di direzione integrati, la presa USB, il cavalletto centrale e le protezioni ormai indispensabili per una crossover che va anche sullo sterrato leggero: le barre laterali e il paramotore in alluminio. Tra gli accessori ufficiali ci sono le valigie laterali e il bauletto in alluminio, oltre alla sella e alle manopole riscaldate con tre livelli di regolazione. La TRK 602 X arriverà nella primavera 2027 in quattro colori, Heron White, Jungle Fog Green, Storm Grey e Dune Sea. Il prezzo non è ancora stato comunicato.

VEDI ANCHE

Tags