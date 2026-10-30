Royal Enfield Himalayan 750: arriva la bicilindrica che mancava alla famiglia adventure

La famiglia Himalayan cresce. Royal Enfield presenta la tanto attesa Himalayan 750, la sua prima moto di questa cilindrata e un modello che punta a portare lo spirito della piccola adventure indiana verso orizzonti decisamente più lontani. Non è semplicemente una Himalayan 450 con un motore più grosso. La nuova arrivata introduce un bicilindrico raffreddato ad aria e olio, una ciclistica con ruota anteriore da 19 pollici e un pacchetto elettronico che comprende piattaforma inerziale, ABS Cornering e Cruise Control. Il tutto senza abbandonare quella filosofia di semplicità che ha contribuito al successo della famiglia.

LA TECNICA: BICILINDRICO DA 743 CC, LA COPPIA È PROTAGONISTA

Al centro del progetto troviamo un nuovo bicilindrico parallelo da 743 cc, raffreddato ad aria e olio. La potenza massima è di 55 CV, la coppia 63 Nm a 5.000 giri/min, con il 90% già disponibile a partire da 3.500 giri/min. Un'impostazione che racconta abbastanza chiaramente le intenzioni dei progettisti: più che inseguire i numeri agli alti regimi, la Himalayan 750 vuole offrire una spinta corposa e facilmente sfruttabile, tanto nei lunghi trasferimenti quanto sui percorsi più impegnativi.

La moto adotta cinque Riding Mode – Road, Road Sport, Rain, Trail e Custom – che intervengono sulla mappatura del motore e sulla gestione dei controlli elettronici.

CICLISTICA: SHOWA REGOLABILI E RUOTE DA 19 E 17 POLLICI

La nuova Himalayan 750 utilizza una struttura in acciaio e sospensioni firmate Showa. All'anteriore troviamo una forcella rovesciata da 43 mm completamente regolabile, con 190 mm di escursione, mentre dietro lavora un monoammortizzatore Showa Mono Tube IFP regolabile nel precarico tramite comando remoto e nel freno idraulico in estensione. L'escursione della ruota posteriore è di 175 mm.

La scelta delle ruote racconta bene il carattere di questa versione: 19 pollici davanti e 17 dietro, con pneumatici tubeless e possibilità di scegliere tra cerchi in lega oppure a raggi. Una configurazione che guarda soprattutto alla versatilità su strada e al turismo, senza escludere le deviazioni lontano dall'asfalto. L'impianto frenante prevede un doppio disco anteriore, mentre la luce a terra dichiarata è di 205 mm. Il peso è di 223 kg in ordine di marcia.

ELETTRONICA: ARRIVANO ABS CORNERING E CRUISE CONTROL

Anche la tecnologia compie un bel salto in avanti. La Himalayan 750 adotta una piattaforma inerziale IMU a sei assi, che permette di gestire l'ABS Cornering e il controllo di trazione sensibile all'angolo di piega. La dotazione comprende inoltre Cruise Control, monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) e immobilizer.

La strumentazione rimane fedele allo stile Royal Enfield, con un TFT circolare da 4 pollici che integra navigazione e connettività. Nuovi anche i comandi al manubrio, gestiti attraverso blocchetti dedicati e un joystick. Il faro anteriore è un'unità LED da 7 pollici, progettata con nuovi riflettori per ampliare il fascio luminoso e un guscio in alluminio che favorisce la dissipazione del calore.

PENSATA PER VIAGGIARE: SELLA A 815 MM E 195 KG DI CAPACITÀ DI CARICO

Royal Enfield ha dedicato particolare attenzione anche alla praticità. La sella è alta 815 mm da terra ed è divisa in due elementi indipendenti per pilota e passeggero. Nel catalogo accessori sono previste ulteriori configurazioni, tra cui una sella ribassata e sedute Touring dedicate a entrambi gli occupanti. Il parabrezza è regolabile su cinque posizioni, con un'escursione complessiva di 60 mm, mentre il serbatoio ha una capacità di 17 litri. Interessante anche la capacità di carico dichiarata, pari a 195 kg: un dato da non confondere con il peso della moto, che Royal Enfield non ha ancora comunicato. Tra le soluzioni più pratiche troviamo inoltre le leve di cambio e freno posteriore in alluminio forgiato, dotate di puntali ripiegabili, e i carter motore in magnesio.

VERSIONI E COLORI: ANTARCTIC SILVER È LA PIÙ ATTREZZATA

La Himalayan 750 sarà proposta in diverse configurazioni, differenziate anche dalla tipologia di cerchi. Le versioni con ruote a raggi saranno disponibili nelle colorazioni Viking Bronze e Siberia White, mentre quelle con cerchi in lega arriveranno nelle tinte Aztec Green e Teutonic Black.

Al vertice della gamma troviamo la Antarctic Silver, l'allestimento più orientato al turismo. Si distingue per una grafica dedicata e una dotazione che comprende bauletto e valigie laterali GIVI con relativi supporti e borse interne, manopole riscaldabili, paramani e piastra paramotore in alluminio. La collaborazione con GIVI comprende anche una gamma di borse morbide sviluppate appositamente per la nuova Himalayan.

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 750: PREZZO E DISPONIBILITÀ

Royal Enfield ha annunciato l'apertura delle prenotazioni europee dal 3 novembre 2026, attraverso il proprio sito ufficiale e la rete dei concessionari autorizzati.

Il prezzo italiano non è ancora stato comunicato.

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