Anticipazioni

Moto Guzzi The Trip ci siamo, tutto pronto per il debutto: arriva il bicilindrico parallelo

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Il teaser svela la nuova moto: debutto imminente

La moto dovrebbe adottare un bicilindrico parallelo derivato dall'Aprilia RS 457, con 48 CV e caratteristiche adatte alla patente A2
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 30 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Ci siamo, è arrivato il momento per Moto Guzzi di presentare un'importante novità su cui si discute da diverso tempo grazie a foto spia e indiscrezioni. Stiamo parlando di The Trip, forse addirittura The Trip 500, una nuova naked di media cilindrata che introdurrà un'importante novità. Infatti, non disporrà di un bicilindrico a V ma un motore bicilindrico parallelo. Si tratta di un'unità derivata strettamente dal motore montato oggi sull'Aprila RS 457 / Tuono 457. La nuova Moto Guzzi The Trip si potrà guidare con la patente A2 e quindi nasce per puntare ai motociclisti più giovani.

Su come sarà davvero lo scopriremo tra pochissimo dato che un teaser annuncia il debutto per il 28 ottobre. Inoltre, tale modello sarà poi protagonista a EICMA 2026 che aprirà i battenti all'inizio del mese di novembre.

Cosa sappiamo?

Il teaser fa intravedere per brevissimi istanti la nuova moto. Da quel poco che si riesce capire, la nuova Moto Guzzi The Trip sembra che proporrà un look moderno, pensato per piacere soprattutto ai più giovani. Ne capiremo molto di più tra pochissimo. Sulle specifiche tecniche per il momento sappiamo di certo solamente che si sarà il motore di derivazione Aprilia da 48 CV. Tuttavia, possiamo immaginare un'erogazione diversa rispetto ai modelli della Casa di Noale equipaggiati con la stesa unità, in modo da accontentare le richieste dei clienti Moto Guzzi.

Il debutto del nuovo modello arriva in un periodo molto importante per Moto Guzzi che da poco ha festeggiato i suoi 105 anni e ha presentato la sua nuova fabbrica. L'azienda si starebbe quindi preparando a un passo storico, proponendo un motore che rompe con la sua tradizione. Sarà il primo di una serie di nuovi modelli basati su questa piattaforma? Lo scopriremo molto presto.

VEDI ANCHE
Vuoi visitare il nuovo stabilimento Moto Guzzi? Ecco gli orari per la prossima stagione
Moto Guzzi: a Mandello oltre alla produzione anche museo e Motoplex
Non solo fabbrica: tutto quello che puoi fare nella nuova casa di Moto Guzzi
Offerte Moto Guzzi, 500 euro extra per chi si è registrato alla GMG 2026
Tags
moto guzziEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Moto Guzzi
Moto Guzzi
EICMA 2026