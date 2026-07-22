GMG 2026: Moto Guzzi celebra 105 anni con un evento storico

Dal 3 al 6 settembre si terrà l’edizione più grande nella storia delle GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi. A Mandello del Lario, sul ramo orientale del lago di Como, si svolgerà uno degli eventi più importanti nella storia del marchio. Infatti, non solo si festeggeranno i 105 anni di Moto Guzzi con l'apertura del nuovo stabilimento.

Non solo, perché nasce il nuovo museo Moto Guzzi. Entriamo più nei dettagli.

GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi

Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026, un programma molto ricco

All'appuntamento GMG 2026 sono attesi migliaia di appassionati da tutto il mondo. Il programma è particolarmente ricco. Per esempio, nella mattinata di sabato 5 settembre, migliaia di Moto Guzzi sfileranno da Lecco a Mandello del Lario. Saranno quattro giorni di musica col palco e la animazione di Virgin Radio. Torneranno i test ride gratuiti di tutta la gamma Moto Guzzi, e sarà ricca, come sempre, l’area dedicata allo street food.

Moto Guzzi celebra quindi i suoi 105 anni e apre le porte del nuovo stabilimento, nato nello stesso luogo in cui le sue motociclette vengono prodotte ininterrottamente dal 1921. Sarà non solo un impianto modernissimo e di grande avanguardia tecnologica ma pure un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, tra cultura d’impresa e tecnologie di avanguardia.

Moto Guzzi

Invece, il nuovo Museo Moto Guzzi offre più spazi, interni al perimetro originale della fabbrica, che sono progettati per accogliere visitatori da tutto il mondo. Si tratta di un moderno hub che comprende anche il grande spazio Motoplex Store, dedicato allo shopping, la caffetteria, gli spazi per workshop ed eventi. Fabbrica e museo saranno visitabili gratuitamente, da giovedì 3 a domenica 6 settembre.

Serve però la registrazione. Infatti, l’accesso a Moto Guzzi GMG 2026 - The Opening è gratuito, con registrazione obbligatoria. Si può effettuare già da adesso partendo dalla pagina dedicata del sito ufficiale Moto Guzzi (cliccate qui).

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