Super Summer Aprilia e Moto Guzzi: a luglio sconti fino a 1.500 euro su tutta la gamma sportiva

Aprilia e Moto Guzzi lanciano la Super Summer: sconti fino a 1.500 euro e minirate da 79 euro al mese per tutto il mese di luglio.

Continuano le promozioni per l’acquisto di un’Aprilia e di una Moto Guzzi. Dopo le offerte del mese scorso, arriva la nuova Super Summer, una serie di vantaggi economici sulla gamma moto 2026 dei due marchi italiani del Gruppo Piaggio. Anche in questo caso presso la rete ufficiale è possibile effettuare un test ride e, con l’occasione, scoprire le formule finanziarie DreamRide, pensate per rispondere alle diverse esigenze di acquisto. Rispetto alla campagna Aprilia Days e Moto Guzzi Days di giugno, alcuni vantaggi restano invariati, mentre alcuni modelli (come la Tuono 660 Factory e la Tuono V4 Factory) non sono più compresid nell’iniziativa.

Le offerte Aprilia

Aprilia RS 457

Protagoniste sono le sportive della famiglia RS, dalla RS 125 fino alla RSV4, passando per la RS 457 (modello pensato per chi ha la patente A2) e per la RS 660. Su tutta la gamma sono attivi vantaggi fino a 1.500 euro utilizzabili sia come sconto diretto sul listino della moto sia per l’acquisto di accessori originali e abbigliamento tecnico.

Tuono 457 : vantaggio di 750 euro, accessibile con la formula DreamRide Now a partire da 79 euro al mese

: vantaggio di 750 euro, accessibile con la formula DreamRide Now a partire da 79 euro al mese Tuareg e Tuareg Rally: 2 anni di manutenzione inclusa e 1.500 euro di vantaggi

Aprilia RS 660

Le offerte Moto Guzzi

Moto Guzzi V7 Stone

Anche per la V100 Mandello e la travel enduro V85 di Moto Guzzi sono disponibili 1.500 euro di vantaggi da utilizzare per lo sconto sul prezzo della moto o per l’acquisto di accessori e abbigliamento tecnico.

V85 (Strada, TT, TT Travel): 1.500 euro di vantaggi, prezzi di listino a partire da 12.600 euro

(Strada, TT, TT Travel): 1.500 euro di vantaggi, prezzi di listino a partire da 12.600 euro V100 Mandello : 1.500 euro di vantaggi su tutta la gamma

: 1.500 euro di vantaggi su tutta la gamma Stelvio : 1.500 euro di vantaggi, con le nuove livree Grigio Climbing e Verde Hiking per il 2026

: 1.500 euro di vantaggi, con le nuove livree Grigio Climbing e Verde Hiking per il 2026 V7: vantaggio di 750 euro, oppure accesso alla gamma con la formula DreamRide Now da 99 euro al mese

La V85 Strada introduce nuovi colori (Verde Legnano e Rosso Monza), così come la V85 TT Travel che riceve il colore Blu Zefiro, mentre la V85 TT è disponibile nelle varianti grafiche Grigio Yanar Dag e Giallo Wadi.

Moto Guzzi Stelvio

Le formule DreamRide Now permettono di rateizzare l'acquisto con un valore futuro garantito. Dopo tre anni, chi ha scelto questa modalità può decidere se tenere la moto, sostituirla con un modello nuovo o restituirla. Per prenotare un test ride e conoscere nel dettaglio le condizioni di ogni promozione è possibile fare riferimento ai siti ufficiali Aprilia e Moto Guzzi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 07/07/2026