Queste due Moto Guzzi Le Mans III sono davvero speciali e uniche

Ad Amburgo, in Germania, c'è l'officina di Kaffeemaschine Motorcycles, un progetto portato avanti da Axel Budde, un luogo dove vengono create moto davvero uniche basate sulle Moto Guzzi del passato. Non si tratta di un semplice lavoro di restauro perché ogni moto viene reinventata, per realizzare qualcosa di speciale. Ci vogliano infatti ben 1.000 ore di lavoro per ogni creazione e questo la dice lunga sull'impegno che viene profuso su ogni esemplare, per garantire che davvero tutto sia perfetto.

Per le sue ultime creazioni, Axel Budde ha scelto come base la Moto Guzzi Le Mans III del 1983 che nella sua configurazione originale adotta un motore bicilindrico a V da 844 cc in grado di erogare una potenza di circa 80 CV. Una moto caratterizzata per l'epoca da un'attenta ricerca aerodinamica che, però, pesava 206 kg. Partendo da questa base, sono stati realizzati due modelli speciali molto interessanti.

Moto Guzzi Le Mans III Aerodinamica

Due creazioni uniche

Il primo esemplare si chiama Aerodinamica e si caratterizza per un'estetica da cafe racer. La seconda, invece, è stata chiamata GT1100, l'interpretazione moderna di Axel della Gran Turismo d'epoca. Entriamo nei dettagli e partiamo dal primo modello. Per questo esemplare è stata realizzata una carenatura anteriore su misura in fibra di carbonio che ospita un faro rotondo. Sempre in carbonio è stata creata una monoscocca in un unico pezzo che integra serbatoio, sella e codone.

Sotto alla sella c'è un vano creato appositamente per riporre guanti e documenti. Axel Budde ha poi scelto il colore verde Lamborghini d'epoca per questa moto, anzi, per entrambe le sue ultime due creazioni. Anche il motore è stato rivisto, con la cilindrata che è stata portata a 1.000 cc. Una revisione completa del bicilindrico ha permesso di incrementare la potenza a 86 CV più che sufficienti per far divertire dato che la moto adesso è molto più leggera. Sulla bilancia fa infatti segnare 181 kg. L'impianto frenante è composto da moderni componenti Brembo che agiscono su dischi flottanti in acciaio. Ci sono poi cerchi in lega con pneumatici Avon Performance.

Moto Guzzi Le Mans III GT1100

Passiamo adesso alla GT1100 che rinuncia alla carenatura e alla monoscocca in favore di una configurazione più tradizionale a tre elementi: serbatoio, sella e parafango posteriore, per mantenere un profilo più essenziale. Trattandosi di una Gran Turismo, l'ergonomia aveva la priorità. Per tale motivo, Axel ha sostituito i semimanubri con un manubrio rialzato per una posizione di guida rilassata e più eretta. Ci sono poi poggiapiedi regolabili, una presa di ricarica USB a scomparsa integrata nel cannotto di sterzo e coperture laterali impermeabili e chiudibili a chiave che fungono da piccoli vani portaoggetti. Per i viaggi è disponibile la borsa da serbatoio a sgancio rapido, che si fissa a un portapacchi realizzato su misura.

Per questo esemplare, il motore è stato ulteriormente modificato con la cilindrata portata a 1.100 cc per migliorare soprattutto la coppia dato che la potenza è di 83 CV, meno degli 86 CV dell'altra custom. Il peso è di 184 kg. Sia Aerodinamica che GT1100 sono attualmente in vendita. Ogni moto viene fornita con un kit per il proprietario e accessori tra cui due caschi che sono stati dipinti a mano per abbinarsi perfettamente al verde Lamborghini delle moto. I prezzi non sono stati comunicati. Gli interessati possono comunque contattare il preparatore attraverso il sito ufficiale.

Fonte: Bike EXIF

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026