A EICMA 2025 Moto Guzzi aggiorna le grafiche di Stelvio, V85 TT e V7

Per la Casa di Mandello del Lario EICMA 2025 significa soprattutto nuove colorazioni per i suoi modelli 2026. Le moto interessate sono la Stelvio, la V85 TT e la V7 nelle diverse varianti a listino.

Moto Guzzi EICMA 2025: la Stelvio 2026 in Grigio Climbing

Moto Guzzi EICMA 2025: i nuovi colori della Stelvio

La Stelvio è la on-off di Moto Guzzi dedicata al viaggio e all’avventura. Le grafiche per la stagione 2026 prevedono due novità nelle colorazioni che sono Grigio Climbing e Verde Hiking. Le nuove varianti cromatiche di Stelvio richiamano le tonalità delle attrezzature e dell’abbigliamento per le attività outdoor. LaStelvio Duecento Tributo, che rimane in gamma per il 2026, si distingue per l’inedita colorazione in bianco, rosso e blu e per le grafiche arricchite da dettagli esclusivi.

Moto Guzzi EICMA 2025: la V85 TT 2026 nel nuovo colore Giallo Wadi

Moto Guzzi EICMA 2025: i nuovi colori della V85

LaMoto Guzzi V85 si rinnovacon una gamma composta da tre modelli dall’anima ben distinta: V85 Strada, V85 TT e V85 TT Travel. Per il 2026 le tre versioni sono contraddistinte da nuove varianti cromatiche. La V85 Strada si fa notare per lo stile minimal ed elegante con cerchi in lega leggera e il parafango basso. Le nuove tinte sonoVerde Legnano e Rosso Monza. La V85 TT è la “tuttoterreno” che incarna lo spirito originario di V85. Per il 2026 le grafiche e le cromie sono nuove e troviamo il Giallo Wadi, che si riferisce al letto del torrente secco nel deserto. Il Grigio Yanar Dag, riferito al colore del gas naturale che fuoriesce dal terreno in una regione dell’Azerbaigian. La V85 TT Travel vanta un equipaggiamento perfetto per viaggiare senza limiti tutto l’anno. Per il 2026, la V85 TT Travel è offerta nella nuova colorazione Blu Zefiro.

Moto Guzzi EICMA 2025: la V7 Sport 2026 nella nuova livrea Rosso Monza

Moto Guzzi EICMA 2025: i nuovi colori della V7

La Moto GuzziV7 Stoneè la versione più eclettica ed essenziale. Per la stagione 2026, arriva la nuova sfumatura Sabbia Camomentre sono confermate le verniciature Nero Opaco e Blu Profondo.LaV7 Specialè proposta in due varianti grafiche: Nero Smeraldo e Bianco 1969. Per V7 Sport ci sono tre varianti di livrea, il Verde Legnano, il Grigio Lario e l’inedito Rosso Monza.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025