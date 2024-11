Moto Guzzi V7 Sport: a EICMA 2024 arriva la più atletica di Mandello

Moto Guzzi si presenta a EICMA 2024 con una bella serie di novità, tra le quali la gamma V7 che si aggiorna e accoglie la nuova V7 Sport. Dalla nascita del primo modello nel 1967, anche oggi la V7 conferma l’espressione del DNA Moto Guzzi: una motocicletta ricca di personalità, che si rinnova mantenendo salde le proprie radici. Dal punto di vista estetico, la gamma V7 si aggiorna in alcuni dettagli come i fianchetti, il parafango posteriore più corto e i terminali di scarico più aggressivi, ma per la V7 Sport troviamo anchei supporti del faro in alluminio, gli specchi retrovisori bar end, il cavallotto del riser del manubrio, gli inserti in alluminio sui fianchetti e la sella sportiva con cuciture rosse.

Nuova Moto Guzzi V7 Sport: a EICMA 2024 arriva la bicilindrica di Mandello del LarioIL MOTORE È PIÙ PRESTANTEE per il 2025 la V7 abbraccia la nuova normativa Euro 5+. La potenza massima del suo bicilindrico a V di 853,4 cc cresce del 4%, passando da 65 CV agli attuali 67,3 CV, con un incremento significativo della coppia, che passa da 73 Nm a 79 Nm.Lato elettronica, ai profili di guida Strada e Pioggia, comuni a tutti i modelli in gamma, è stato sviluppato espressamente per V7 Sport il riding mode Sport, che sottolinea lo spirito più dinamico di questo modello. Troviamo poi il ride by wire con piattaforma inerziale a sei assi, ABS Cornering e Traction Control Cornering.

Nuova Moto Guzzi V7 Sport: il quadro strumenti digitale della moto italianaFORCELLA ROVESCIATA E DUE DISCHI ANTERIORIAnche la ciclistica dellaV7 Sport si evolve e debutta una nuova forcella a steli rovesciati con steli da 41 mm, regolabile nel precarico, oltre a inediti cerchi a razze in lega, dedicati alla più sportiva della gamma, e più leggeri di 1,8 kg rispetto a quelli montati su V7 Stone. La nuova V7 Sport introduce anche un impianto frenante potenziato con un doppio disco flottante anteriore da 320 mm e pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a quattro pistoncini. Dietro rimane il disco da 260 mm con pinza a doppio pistoncino. Due le varianti grafiche: Verde Legnano, storica colorazione della prima V7 Sport, e la tinta pastello Grigio Lario. Molto ampia anche la gamma accessori, compreso l’abbigliamento, per confezionare su misura la propria bicilindrica di Mandello e vestire il marchio dell’Aquila.

