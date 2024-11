Moto Guzzi V100 Mandello, oggi è più sicura con l'Imaging Radar 4D

Per la V100 Mandello cresce la dotazione legata alla sicurezza, arrivano nuove tinte e una speciale versione celebrativa

Moto Guzzi porta a EICMA 2024 la gamma V100 Mandello rinnovata e ampliata. A partire dal pacchetto elettronico che, oltre alle sospensioni semiattive Ohlins Smart EC 2.0, il cambio elettronico, le manopole riscaldabili e la piattaforma multimediale, acquisisce oggi anche il sistema PFF Rider Assistance Solution.

Moto Guzzi V100 Mandello S 2025 - Tre quarti anteriore

MAGGIORE SICUREZZA Basato sulla tecnologia Imaging Radar 4D, questo sistema rende la guida più sicura in ogni situazione attraverso le funzioni Forward Collision Warning, Blind Spot Information System e Lane Change Assist. Per quanto riguarda il motore, il noto bicilindrico da 1.042 cc riceve l'omologazione Euro5+ e beneficia di una migliore trasmissione.

VEDI ANCHE

Moto Guzzi V100 Mandello 2025 - Profilo

NUOVE GRAFICHE Per il 2025 vengono inoltre introdotte nuove grafiche e finiture: la Moto Guzzi V100 Mandello è proposta infatti in due inedite tinte metallizzate opache, Blu Oceano e Grigio Titanio; mentre la versione S utilizza una verniciatura bicolore, in Verde Ghiaccio e Rosso Lava (con cerchi teste motore e forcella color oro).

Moto Guzzi V100 Mandello Wind Tunnel

WIND TUNNEL Viene poi introdotta una versione Mandello Wind Tunnel (che celebra i 70 anni della galleria del vento della Casa dell'Aquila), caratterizzata da una livrea rossa con codone e parafango anteriore neri, e del serbatoio fasciato lateralmente da eleganti grafiche nere. Infine, per il 2025 si allarga anche la gamma di accessori disponibili in opzione, con una nuova borsa serbatoio e una protezione specifica del cardano.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024