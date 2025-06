Moto Guzzi V100 Mandello: colori, versioni e prezzi dei model year 2025

Moto Guzzi V100 Mandello 2025 è stata mostrata durante lo scorso EICMA. Per il nuovo model year ci sono colori e versioni inedite: scopriamo come cambia la moto italiana e qual è il prezzo delle varie configurazioni.

Moto Guzzi V100 Mandello 2025: colori, versioni e prezzi

La Moto Guzzi V100 Mandello 2025 ve l'abbiamo raccontata da EICMA – qui trovate tutte le novità – ma oggi ci concentriamo su quelle che sono le differenze, tra livree e versioni (e quindi anche prezzi). La Moto Guzzi V100 Mandello è proposta in due inedite tinte metallizzate opache, Blu Oceano e Grigio Titanio, con cerchi e teste motore in nero. La V100 Mandello S, invece, è caratterizzata da una verniciatura bicolore, in due varianti: Verde Ghiaccio e Rosso Lava. I cerchi, le teste del motore e la forcella sono in questo caso in color oro. Poi, proprio quest'anno, si aggiunge la versione V100 Mandello Wind Tunnel, che celebra i 70 anni delle galleria del vento Moto Guzzi. La V100 Mandello Wind Tunnel si contraddistingue per la livrea rossa con codone e parafango anteriore neri, mentre il serbatoio è fasciato lateralmente da grafiche nere, bordate con dettagli oro.

Moto Guzzi V100 Mandello 2025: quanto costano

La V100 Mandello 2025 attacca a 15.699 euro, mentre per la versione V100 Mandello S servono 18.999 euro, con l'ancor più esclusiva V100 Mandello Wind Tunnel – a tutti gli effetti una S anche lei – proposta pure lei a 18.999 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Moto Guzzi, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/06/2025