Prova Moto Guzzi V7 Sport 2025: design, motore, ciclistica e prezzo della roadster dell’Aquila (video)

Il 2025 si è aperto con una bella novità per Moto Guzzi(qui, listini e configuratore Moto Guzzi), che ha allargato la famiglia della V7 con la versione Sport. Una roadster che racchiude in sé l’Heritage della Casa italiana con un pacchetto tecnologico e stilistico moderno. E se la gamma V7 “ventiventicinque” aggiorna il design, la nuova Sport sottolinea con elementi eslcusivi il suo spirito più atletico rispetto alle sorelle.

Moto Guzzi V7 Sport: la prova della roadster della Casa di Mandello del Lario

La Moto Guzzi V7 Sport 2025 mantiene il fascino classico della gamma V7, con dettagli che esaltano il suo carattere sportivo. Presentata a EICMA 2024(guarda il video di Moto Guzzi V7 Sport da EICMA 2024), questa roadster abbina lo stile iconico del marchio a una naturale evoluzione in termini di look e contenuti tecnologici.

Il faro a LED conserva la caratteristica forma rotonda con l'aquila stilizzata, mentre il serbatoio in metallo sottolinea il legame con la tradizione. Gli scarichi neri opachi, che si sviluppano dritti e bassi, conferiscono un tocco aggressivo.

Moto Guzzi V7 Sport: design ispirato al passato ma in chiave contemporanea

Quali sono i dettagli che la distinguono?

Tra gli elementi distintivi ci sono i supporti faro in alluminio, il cavallotto del riser al manubrio con il logo V7 Sport inciso al laser, i fianchetti con le mostrine in alluminio,gli specchi bar-end e la sella sportiva con cuciture rosse.

Moto Guzzi V7 Sport: la bicilindrica italiana impegnata su strada

Moto Guzzi V7 Sport: cruscotto digitale ben leggibile

Ma l’occhio cade anche sul quadro strumenti LCD: bello, ben leggibile, semplice, ma con tutte le informazioni che servono e con la connessione bluetooth.

Una scelta che piace perché si trova una bella relazione fra la qualità percepita, lo stile iconico, che è nel suo DNA e l’anima sportiva di Moto Guzzi.

Moto Guzzi V7 Sport: il quadro strumenti digitale, anche con indicatore dei consumi

Il cuore della Moto Guzzi V7 Sport è il classico bicilindrico di Mandello del Lario, un V-Twin trasversale a 90° da 853,4 cc raffreddato ad aria, ora aggiornato alla normativa Euro 5+. La potenza del motore della Moto Guzzi V7 Sport 2025 cresce leggermente rispetto al 2 cilindri che equipaggia le altre V7 in gamma, raggiungendo 67,3 CV/6.900 giri. rispetto a 65 CV/6.800 giri. Anche la coppia della V7 Sport migliora, con un valore massimo che passa da 73 Nm/5.000 giri a 79 Nm/4.400 giri.

Moto Guzzi V7 Sport: il motore è più performante e con una erogazione più fluida

L’elettronica della V7 Sport si evolve

Sul fronte elettronico, la V7 Sport è equipaggiata con acceleratore Ride by Wire e ai due riding mode già presenti sulla gamma V7, Strada, Pioggia, si aggiunge il profilo di guida Sport, pensato per mettere un pizzico di pepe in più all’erogazione e al piacere di guida.

Moto Guzzi V7 Sport: piattaforma inerziale a sei assi, ride by wire e 3 drive mode

Completano il quadro il cruise control e la piattaforma inerziale a sei assi con ABS e Traction Control Cornering. Insomma, un pacchetto davvero completo. Voto più alla sicurezza!

La ciclistica della Moto Guzzi V7 Sport è stata aggiornata per migliorare la stabilità e il piacere di guida. Il telaio tubolare a doppia culla è ora abbinato a una forcella a steli rovesciati da 41 mm, regolabile nel precarico con un'escursione di 138 mm. Al posteriore, il forcellone oscillante lavora con due ammortizzatori regolabili nel precarico, con un'escursione di 120 mm.

Moto Guzzi V7 Sport: forcella upside-down da 41 mm e dischi freno da 320 mm

Freni anteriori Brembo

L'impianto frenante è stato potenziato con un doppio disco anteriore da 320 mm e pinze Brembo monoblocco a 4 pistoncini ad attacco radiale, mentre al posteriore troviamo un disco da 260 mm con pinza a 2 pistoncini. I cerchi in lega leggera da 18” all’anteriore e 17” al posteriore pesano 1,8 kg in meno rispetto a quelli della V7 Stone, rispettivamente con pneumatici 100/90 e 150/70.

Motore Bicilindrico trasversale a V di 90°, raffreddato ad aria, Ride-by-Wire Distribuzione monoalbero, 2 valvole per cilindro, aste e bilancieri Cilindrata 853,4 cc Alesaggio 84 mm Corsa 77 mm Trasmissione finale albero cardanico Cambio 6 rapporti Potenza max all’albero 67,3 CV/6.900 giri Coppia max all'albero 79 Nm/4.400 giri Telaio Tubolare a doppia culla scomponibile in acciaio Interasse 1.450 mm Avancorsa 104 mm Inclinazione cannotto di sterzo 28° Sospensione anteriore Forcella idraulica a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile nel precarico Escursione 138 mm Sospensione posteriore Forcellone oscillante pressofuso in lega leggera con 2 ammortizzatori regolabili nel precarico molla Escursione 120 mm (corsa ammortizzatore 98 mm) Freno anteriore Doppio disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm, pinze Brembo monoblocco a 4 pistoncini differenziati e contrapposti Freno posteriore Disco in acciaio inox Ø 260 mm, pinza flottante a 2 pistoncini Ruota anteriore 18'' in lega leggera 100/90 Ruota posteriore 17'' in lega leggera 150/70 Altezza sella 780 mm Capacità serbatoio carburante 21 litri (riserva 4 litri) Peso in ordine di marcia 220 kg Consumi (ciclo WMTC) 4.9 l/100 km Emissioni CO2 (ciclo WMTC) 116 g/km

La Moto Guzzi V7 Sport offre una posizione di guida che, con la sella a 780 mm da terra e un cavallo stretto permette di toccare bene con i piedi anche a chi non è alto 1,80 metri. Il manubrio e le pedane sono alla giusta distanza per garantire una postura leggermente caricata in avanti del busto, senza affaticare i polsi.

Moto Guzzi V7 Sport: erogazione vigorosa per un bel piacere di guida

Il motore è energico a basso regime

Il motore eroga una coppia robusta fin dai bassi regimi, rendendo la guida fluida e intuitiva. La risposta del gas è pronta, soprattutto in modalità Sport. Soroprende la vivacità con cui si esce da un tornante o si supera un altro veicolo anche con una marcia più alta. Basta mezzo giro di gas e la V7 Sport riprende velocità senza indugiare.

Moto Guzzi V7 Sport: una vista di profilo mette in mostra la meccanica della moto

L’assetto è bilanciato

Le sospensioni della Moto Guzzi V7 Sport offrono un buon equilibrio tra comfort e assetto sportivo, anche se sulle asperità più marcate l’orientamento resta più dinamico che turistico. Voto positivo al cambio a sei marce, che è piuttosto preciso negli innesti a patto di non pretendere passaggi marcia al fulmicotone.

L'erogazione più corposa e ''vellutata'' si traduce anche in una risposta del cardano più delicata, se possiamo usare questo termine, con reazioni molto meno spigolose agli apri/chiudi dell'acceleratore.

Moto Guzzi V7 Sport: si viaggia con un buon comfort e si può osare con l'acceleratore

Moto Guzzi V7 Sport: stabile e ben piantata a terra

In sintesi, la bicilindrica di Mandello del Lario esprime bene la sua vocazione turistico/sportiva. Sul dritto è piuttosto stabile e scende abbastanza bene in curva, con l’avantreno che resta lì, ben piantato sulla traiettoria scelta. Soffre un pizzico d’inerzia nei cambi di direzione, ma questo non è un segreto per chi ha già guidato una V7. I 220 kg di peso o.d.m. si fanno sentire e serve un po’ di braccio per farle cambiare linea. I freni sono in linea allo spirito sportivo di questa V7 con un bel mordente davanti, ottima resistenza alla fatica e una buona modulabilità della leva.

Moto Guzzi V7 Sport: la bicilindrica convince per design e piacere di guida

Ma dopo le parole, passiamo alle immagini per vedere come va su strada la roadster italiana. Quindi, mettetevi comodi e godetevi il video, che vi racconta in ''presa diretta'' tutti i dettagli di questa piacevole bicilindrica che sa divertire ed emozionare per i suoi contenuti tecnici e stilistici.

La Moto Guzzi V7 Sport è disponibile nelle colorazioni Verde Legnano e Grigio Lario a un prezzo di 10.999 euro f.c. L’arrivo nei concessionari è previsto per aprile 2025 e sarà accompagnato da un ampio catalogo di accessori e abbigliamento dedicato.

Moto Guzzi V7 Sport: motore vigoroso che regala riprese energiche da basso regime

La Moto Guzzi V7 Sport rappresenta una sintesi tra heritage e modernità, unendo il fascino senza tempo della bicilindrica italiana a una dotazione tecnica all’avanguardia.

Moto Guzzi V7 Sport: nella colorazione Grigio Lario

Il segmento delle roadster si arricchisce con un modello perfettamente centrato, che risponde alla domanda del pubblico, desideroso di guidare motociclette capaci di emozionare e in grado di offrire un bel piacere di guida, in questo caso sottolineando la vocazione sportiva della casa italiana.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2025