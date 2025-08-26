Moto Guzzi, lavori in corso nello storico stabilimento di Mandello tra storia e innovazione. Come diventerà?

Lo storico stabilimento a Mandello del Lario, dove Moto Guzzi nacque nel 1921, operativo da oltre un secolo, si sta trasformando in una struttura avanzata che andrà oltre la sua funzione originaria. Il sito, da sempre affascinante nella sua collocazione tra la montagna e uno degli scorci più spettacolari del Lago di Como, diventerà nella visione della Casa un ideale punto di incontro tra tradizione e innovazione. Linee di assemblaggio di ultima generazione sono già operative, e i lavori saranno completati a metà del prossimo anno. A settembre 2026 è prevista una grande inaugurazione. Nel frattempo, Moto Guzzi ha realizzato e diffuso il video che proponiamo qui sotto, il quale presenta:

- La visione dell'architetto Greg Lynn, autore del progetto e CEO di Piaggio Fast Forward. Design industriale ed estetica futuristica si fondono in un polo unico al mondo.

- L'evoluzione tecnologica del processo produttivo, caratterizzato da linee di assemblaggio automatizzate di ultima generazione (dove nascono, per esempio, le V100 Mandello).

- La creazione di un moderno hub che comprende: il Museo Moto Guzzi, Motoplex Store (lo sohowroom con tutta la gamma Piaggio), caffetteria, spazi per eventi e percorsi immersivi per i visitatori.

- Il significato emotivo e culturale del nuovo sito per i Guzzisti e gli appassionati di motociclette di tutto il mondo.

Buona visione!

