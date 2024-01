Moto Guzzi V7 Stone Ten: la serie speciale festeggia The Clan

Al Motor Bike Expo di Verona 2024, Moto Guzzi svela un nuovo allestimento della V7 nato per celebrare i 10 anni di vita di The Clan: la community ufficiale di possessori delle moto di Mandello. La nuova moto si chiama Moto Guzzi V7 Stone Ten e si distingue per la fascia a scacchi bianchi e neri, ispirata al logo di The Clan e bordata di rosso, che decora la parte superiore del serbatoio, affiancandosi a una banda longitudinale verniciata di nero. I lati del serbatoio sono invece colorati di un bianco pastello lucido, che contrasta con il nero dei fianchetti laterali e con lo stemma dell'aquila che qui è verniciato in rosso.

Moto Guzzi V7 Stone Ten, serbatoio, manubrio e strumentazione

VEDO ROSSO Il rosso dello stemma è ripreso dalle molle degli ammortizzatori, dalle scritte sui cerchi e dalle cuciture della sella, per un look più sportivo, mentre una targhetta sul riser del manubrio identifica l'edizione speciale. L’equipaggiamento prevede specchi retrovisori “bar end”, quindi montati alle estremità del manubrio, e un tappo del serbatoio in alluminio ricavato dal pieno e anodizzato nero. Le personalizzazioni si estendono anche al motore 850, che qui si presenta con i coperchi delle teste color grafite e le protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero.

Moto Guzzi V7 Stone Ten, lo scarico firmato Arrow

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA L'impianto di scarico firmato Arrow (disponibile tra gli optional per tutte le Moto Guzzi V7) consente un piccolo guadagno di potenza, che sale di circa un cavallo e mezzo e due newtonmetro di coppia, a dare 66,5 CV a 6.700 giri e 75 Nm a 4.900 giri. La nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten sarà disponibile da aprile 2024 presso la rete Moto Guzzi al prezzo di 10.499 euro franco concessionario.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2024