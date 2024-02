Nuova Moto Guzzi V85 2024: i prezzi dei vari modelli

La nuova Moto Guzzi V85 si fa in tre per il 2024, la famiglia infatti si allarga, con due versioni inedite che si vanno ad affiancare al modello originale V85 TT: la Strada e la Travel. Per vedere che aspetto hanno dal vivo, guardate il nostro video live da EICMA 2023. Se invece volete sapere prezzi e dotazioni specifiche di ciascun allestimento, continuate a leggere.

Moto Guzzi V85 strada

V85 Strada è pensata all’uso quotidiano. Si distingue per le ruote in lega con pneumatici stradali, per il parafango anteriore basso che protegge meglio dagli schizzi (ma che può trattenere il fango in fuoristrada, frenando la ruota) e per i tre Riding Mode: Strada, Pioggia e Sport, che gestiscono ABS, Traction Control e mappe motore. I prezzi per la per Moto Guzzi V85 Strada partono da 12.499 euro.

Moto Guzzi V85 TT 2024, la strumentazione

V85 TT è l'allestimento più fedele al concetto originale della moto, dedicato anche al fuoristrada leggero. Si distingue per le ruote a raggi tubeless, per la protezione motore e il maniglione del passeggero in alluminio, per i paramani e la regolazione del precarico idraulico della molla dell’ammortizzatore. Rispetto alla Strada, i Riding Mode diventano quattro: Strada, Sport, Pioggia e Off-Road e intervengono anche sul Cornering ABS grazie alla piattaforma inerziale a sei assi. Nuova Guzzi V85 TT attacca a 13.499 euro.

Moto Guzzi V85 TT Travel, con le borse da viaggio

V85 TT Travel è la versione top di gamma con valigie rigide, manopole e sella riscaldabili, oltre ad un più protettivo parabrezza. Qui i Riding Mode diventano addirittura cinque: oltre a Strada, Sport, Pioggia e Off-Road si aggiunge anche quello personalizzabile Custom (previsto come accessorio per le altre due versioni di V85) e fa la sua comparsa la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, per collegare lo smartphone alla moto. Il listino della Moto Guzzi V85 TT Travel parte da 14.999 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/02/2024