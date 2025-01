Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025: via al prebooking (svelato il prezzo)

La Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025 è pronta per il prebooking: scopri il prezzo della nuova adventure

A EICMA 2025 vi abbiamo raccontato della nuova Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025, versione speciale della endurona stradale di Mandello del Lario. Oggi scopiamo il prezzo della moto per il quale è stato ufficialmente avviato il prebooking.

Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025: prezzo e prebooking

Realizzata in soli 2.758 esemplari, a evocare la quota del celebre valico alpino, aperto al traffico nel 1825 e divenuto negli anni meta irrinunciabile per ogni appassionato motociclista, la Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo si distingue per la colorazione dedicata e il ricco equipaggiamento di serie votato all’avventura. E viene proposta al prezzo di 18.799 euro franco concessionario.

Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025

La dotazione di serie

L'equipaggiamento di serie della Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025 è ampio e completo. Condividendo la base tecnica di Stelvio PFF Rider Assistance Solution, il modello è dotato dell’innovativa piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D e sviluppata da Piaggio Fast Forward.

Il dispositivo svolge un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva, garantendo le funzioni Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Information System (BLIS) e Lane Change Assist (LCA). L’allestimento include inoltre le manopole riscaldabili, la sella guidatore e passeggero comfort riscaldabili, il cavalletto centrale, il sensore di pressione pneumatici TPMS, il cambio Quick Shift bidirezionale e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA.

Pubblicato da Francesco Irace, 24/01/2025