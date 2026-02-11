Moto Guzzi V7 2026: colori, versioni e prezzi della classic

Moto Guzzi V7 sbarca nel 2026 con nuovi colori, per ciascuna delle versioni in gamma. Scopriamo quindi le novità – e i prezzi – di V7 Stone, V7 Special e V7 Sport model year 2026.

Moto Guzzi V7 2026: colori, versioni e prezzi

Moto Guzzi V7 Stone 2026

La porta d'accesso al mondo V7 è la Stone. Per il 2026 arriva una nuova colorazione Sabbia Camo – foto qui sopra – mentre sono confermate la versione in Nero Opaco e la Blu Profondo. I cerchi ruota sono a sei razze, realizzati in alluminio. Prezzo di 9.250 euro.

Moto Guzzi V7 Special 2026

Per chi cerca qualcosa in più, ecco V7 Special. Per lei tanti particolari cromati, cerchi a raggi con canali lucidati e mozzi neri, ma anche alette di raffreddamento dei cilindri fresate alla macchina utensile e sella dedicata in nero. Due le varianti cromatiche, Nero Smeraldo e Bianco 1969, prezzo di 9.750 euro.

Moto Guzzi V7 Sport 2026

La più ricca della gamma V7, la Sport, è arrivata nel 2025 – qui la nostra prova – per portare una dose extra di grinta a questa classic. Un motore più prestante – 67 CV e 79 Nm, 2 CV e 7 Nm in più delle altre V7 – una mappa Sport dedicata, ma anche una ciclistica al passo con i tempi e col nome che si porta dietro, tra forcella regolabile, doppio disco morso da pinze ad attacco radiale e cerchi più leggeri di quasi 2 kg. Alle colorazioni Verde Legnano e Grigio Lario – foto sopra – si affianca col nuovo model year la Rosso Monza (immagine di copertina). Moto Guzzi V7 Sport 2026 è in vendita al prezzo di 11.050 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Moto Guzzi, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/02/2026