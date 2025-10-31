EICMA 2025 | Intervista

Moto Guzzi a EICMA 2025: dallo stand le novità in video raccontate da Diego Arioli

Avatar di Isabella Galli, il 07/11/25

3 ore fa - Moto Guzzi aggiorna le colorazioni di tre modelli: Stelvio, V7, V85TT

Nessuna grande novità per la Casa dell'Aquila a EICMA 2025, ma piccoli aggiornamenti e tante inedite colorazioni per tre modelli importanti come Stelvio, V85TT e V7

Non ci sono nuovi modelli per Moto Guzzi a EICMA 2025, ma pioccoli aggiornamenti tecnologici sulla gamma. Tuttavia, la Casa di Mandello del Lario punta sulle colorazioni con nuove grafiche 2026 per tre diverse moto: Stelvio, V85 TT e V7, nelle differenti varianti a listino.

La Stelvio debutta in Verde Hiking o Grigio Climbing. La V85TT si presenta in Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag. Infine, per la V7 è disponibile anche il nuovo Rosso Monza. Ne parliamo con Diego Arioli, Responsabile Marketing Prodotto Moto Gruppo Piaggio.

Le novità di Moto Guzzi in video da EICMA 2025

Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025
