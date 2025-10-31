Moto Guzzi a EICMA 2025: dallo stand le novità in video raccontate da Diego Arioli

Nessuna grande novità per la Casa dell'Aquila a EICMA 2025, ma piccoli aggiornamenti e tante inedite colorazioni per tre modelli importanti come Stelvio, V85TT e V7
Non ci sono nuovi modelli per Moto Guzzi a EICMA 2025, ma pioccoli aggiornamenti tecnologici sulla gamma. Tuttavia, la Casa di Mandello del Lario punta sulle colorazioni con nuove grafiche 2026 per tre diverse moto: Stelvio, V85 TT e V7, nelle differenti varianti a listino.
La Stelvio debutta in Verde Hiking o Grigio Climbing. La V85TT si presenta in Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag. Infine, per la V7 è disponibile anche il nuovo Rosso Monza. Ne parliamo con Diego Arioli, Responsabile Marketing Prodotto Moto Gruppo Piaggio.
Le novità di Moto Guzzi in video da EICMA 2025
