Aprilia Days e Moto Guzzi Days, a giugno tante offerte sulla gamma 2026

A giugno tornano le offerte di Aprilia Days e Moto Guzzi Days. Per tutto queste mese sarà possibile accedere a una serie di promozioni che permetteranno ai clienti di accedere a vantaggi interessanti sull'acquisto di alcune moto. E per raccontare maggiori dettagli sulla promo e mostrare la gamma 2026, Aprilia e Moto Guzzi hanno deciso di organizzare uno speciale Porte Aperte che si terrà dal 9 giugno fino al 13 giugno. Oltre a mostrare i nuovi modelli, le concessionarie organizzeranno test ride, per fare provare ai clienti la loro 2 ruote preferita.
Le offerte di Aprilia
La protagonista di questa promozione è la adventure Tuareg, anche nella più specialistica versione Rally. L’enduro bicilindrica è offerta con 2 anni di manutenzione inclusa e 1.500 euro di vantaggi, utilizzabili per personalizzare la moto con l’ampia gamma di accessori originali, per l’abbigliamento tecnico dedicato o come bonus sul prezzo del veicolo.
Inoltre, la Casa di Noale ha deciso di offrire ulteriori vantaggi su altri modelli: 750 euro sulla Tuono 457, ideale per i giovani con patente A2; 1.000 euro su Tuono 660 Factory, 1500 euro sulla hypernaked Tuono V4 Factory e 500 euro su Tuono 125.
Le offerte di Moto Guzzi
Passando alle proposte di Moto Guzzi, tutte le versioni della rinnovata famiglia della travel enduro V85, con prezzi a partire da 12.550 euro, sono proposte con 1.500 euro di vantaggi, utilizzabili per gli accessori originali Moto Guzzi, l’abbigliamento tecnico o come bonus sul prezzo del veicolo.
Ma non è finita qui perché Moto Guzzi V85 Strada, propone un rivisto e più completo equipaggiamento di serie che la rende pronta al viaggio, oltre alle nuove colorazioni Verde Legnano e Rosso Monza. Moto Guzzi V85 TT è proposta in due nuove varianti grafiche, Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag.
Andando avanti, Moto Guzzi V85 TT Travel è proposta con il nuovo Blu Zefiro. La stessa promozione, cioè 1.500 euro di vantaggi, è attiva sulla Moto Guzzi Stelvio, che per il 2026 propone due inedite grafiche: Grigio Climbing e Verde Hiking. Infine, c'è un vantaggio di 750 euro sulla Moto Guzzi V7.
Tutte le informazioni sulle promozioni si possono trovare sui siti ufficiali Aprilia e Moto Guzzi.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).