Aprilia Days e Moto Guzzi Days, a giugno tante offerte sulla gamma 2026

Dal 9 al 13 giugno le concessionarie Aprilia e Moto Guzzi aprono le porte ai clienti con test ride, novità della gamma 2026 e offerte

A giugno tornano le offerte di Aprilia Days e Moto Guzzi Days. Per tutto queste mese sarà possibile accedere a una serie di promozioni che permetteranno ai clienti di accedere a vantaggi interessanti sull'acquisto di alcune moto. E per raccontare maggiori dettagli sulla promo e mostrare la gamma 2026, Aprilia e Moto Guzzi hanno deciso di organizzare uno speciale Porte Aperte che si terrà dal 9 giugno fino al 13 giugno. Oltre a mostrare i nuovi modelli, le concessionarie organizzeranno test ride, per fare provare ai clienti la loro 2 ruote preferita.

Le offerte di Aprilia

La protagonista di questa promozione è la adventure Tuareg, anche nella più specialistica versione Rally. L’enduro bicilindrica è offerta con 2 anni di manutenzione inclusa e 1.500 euro di vantaggi, utilizzabili per personalizzare la moto con l’ampia gamma di accessori originali, per l’abbigliamento tecnico dedicato o come bonus sul prezzo del veicolo.

Inoltre, la Casa di Noale ha deciso di offrire ulteriori vantaggi su altri modelli: 750 euro sulla Tuono 457, ideale per i giovani con patente A2; 1.000 euro su Tuono 660 Factory, 1500 euro sulla hypernaked Tuono V4 Factory e 500 euro su Tuono 125.

Moto Guzzi V85 Strada

Le offerte di Moto Guzzi

Passando alle proposte di Moto Guzzi, tutte le versioni della rinnovata famiglia della travel enduro V85, con prezzi a partire da 12.550 euro, sono proposte con 1.500 euro di vantaggi, utilizzabili per gli accessori originali Moto Guzzi, l’abbigliamento tecnico o come bonus sul prezzo del veicolo.

Ma non è finita qui perché Moto Guzzi V85 Strada, propone un rivisto e più completo equipaggiamento di serie che la rende pronta al viaggio, oltre alle nuove colorazioni Verde Legnano e Rosso Monza. Moto Guzzi V85 TT è proposta in due nuove varianti grafiche, Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag.

Andando avanti, Moto Guzzi V85 TT Travel è proposta con il nuovo Blu Zefiro. La stessa promozione, cioè 1.500 euro di vantaggi, è attiva sulla Moto Guzzi Stelvio, che per il 2026 propone due inedite grafiche: Grigio Climbing e Verde Hiking. Infine, c'è un vantaggio di 750 euro sulla Moto Guzzi V7.

Tutte le informazioni sulle promozioni si possono trovare sui siti ufficiali Aprilia e Moto Guzzi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/06/2026