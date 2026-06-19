Moto Guzzi rompe la tradizione: arriva il bicilindrico parallelo 457

Moto Guzzi e Aprilia appartengono entrambe al Gruppo Piaggio e quindi è normale che ci possa essere un trasferimento tecnologico. Questo permetterà a Moto Guzzi di offrire per la prima volta un motore bicilindrico parallelo 457 di derivazione Aprilia (da poco più di 47 CV) quello che oggi troviamo su modelli come RS 457 e Tuono 457. Nuove foto spia di Motorrad Magazine mostrano un prototipo di una nuova Moto Guzzi dotata proprio di tale nuovo propulsore. Non è la prima volta che si mostra su strada. Questa nuova moto era stata già intercettata in passato durante una sessione di test.

Un nuovo modello con motore Aprilia in arrivo

Moto Guzzi è sinonimo di motori bicilindrici a V. Il passaggio alla piattaforma della casa di Noale rappresenta quindi una svolta storica. Come dimostrano le foto di prototipi ancora camuffati, Moto Guzzi non si limita ad adottare la piattaforma Aprilia, ma la adatta alle proprie esigenze. Rispetto al prototipo avvistato in precedenza, l'ultimo esemplare presenta un faro a LED ridisegnato con le luci diurne a LED ispirate all'aquila, elemento distintivo di Moto Guzzi. Anche la parte posteriore è stata significativamente rivista. I due fanali posteriori circolari visti in precedenza sono stati sostituiti da un fanale integrato più elegante che ora ospita anche gli indicatori di direzione.

Moto Guzzi motore Aprilia 457

Dunque, pur condividendo la meccanica con i modelli Aprilia, la moto conserva un carattere distintamente Moto Guzzi. Le foto spia, camuffamento a parte, mostrano una moto che non sembrerebbe essere lontana dalla produzione. La sensazione è che dopo un lungo sviluppo, questo modello possa essere quasi pronto per il suo debutto ufficiale.

Mentre Aprilia si rivolge a una clientela più sportiva, Moto Guzzi punta probabilmente a motociclisti che preferiscono una guida più rilassata. Dunque, è lecito attendersi anche una taratura ad hoc del motore, così come un setup specifico per telaio e ciclistica. Si tratterà probabilmente di una nuova entry level pensata per i più giovani grazie alla possibilità di poter essere guidata con la patente A2. Per questo segmento, un bicilindrico a V costerebbe troppo ed ecco la scelta di puntare sulla piattaforma Aprilia.

Quando arriva?

Non c'è una data ufficiale ma l'idea è che il debutto possa tenersi a EICMA 2026. Non si può escludere che prima di allora arrivino ulteriori informazioni, anche sul nome.

Fonte: Motorrad Magazine

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026