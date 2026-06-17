Moto Guzzi lavora a una moto ibrida? Un brevetto svela i primi dettagli

Un brevetto rivela dettagli tecnici su un propulsore capace di funzionare sia in modalità ibrida sia completamente elettrica

Le auto ibride oggi sono una realtà consolidata. Tra le moto, invece, l'ibrido è una tecnologia che ancora non ha preso piede tranne alcuni casi isolati come per esempio le Kawasaki rilancia Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid. Forse non sorprende, considerando che i vantaggi di una propulsione ibrida sono accompagnati da importanti svantaggi come l'incremento del peso che può andare a incidere negativamente sulle prestazioni. Pare però che la tecnologia ibrida interessi a Moto Guzzi, almeno così traspare da un brevetto di un bicilindrico a V ibrido.

In arrivo una Moto Guzzi ibrida?

Lo schema base è quello solito e cioè un motore endotermico assistito da un'unità elettrica alimentata da una batteria. Il design del propulsore benzina mantiene sempre la classica configurazione a V dei bicilindrici di casa Moto Guzzi. Tuttavia, ci sono alcune differenze. La frizione, ad esempio, è posizionata dietro il cambio anziché essere interposta tra quest'ultimo e il motore, una soluzione adottata per la prima volta dalla V100 Mandello. Il brevetto suggerisce inoltre che la trasmissione, pur essendo di concezione convenzionale, potrebbe essere manuale o semiautomatica a controllo elettronico. Visto quanto offrono oggi marchi come BMW e Yamaha sulle loro moto, anche Moto Guzzi potrebbe proporre una trasmissione automatizzata.

Moto Guzzi brevetto motore ibrido

Sopra il cambio è collocato il motore elettrico che è collegato all'albero di ingresso della trasmissione per facilitare la sincronizzazione dei giri in scalata, rendendo i passaggi di marcia più rapidi e fluidi.

Il brevetto racconta che la moto potrà funzionare in modalità ibrida, con il motore a combustione interna e il motore elettrico che funzionano simultaneamente per fornire trazione, oppure in modalità 100% elettrica con il solo motore elettrico a muovere la moto. In elettrico, la moto utilizza un solo rapporto (il brevetto suggerisce la seconda o la terza marcia). Non è quindi possibile cambiare marcia, con la moto che si guida solamente attraverso l'acceleratore e il freno. Si tratta di un soluzione comoda sopratutto in città.

Come tutti i veicoli ibridi, il motore elettrico funge anche da generatore per ricaricare la batteria di trazione durante la decelerazione o quando il motore a combustione è in funzione. Una caratteristica insolita è la presenza di un motorino di avviamento separato e convenzionale per il motore a combustione, il che suggerisce che quest'ultimo possa essere avviato anche quando la moto è in modalità completamente elettrica, consentendo un passaggio fluido alla modalità ibrida.

Moto Guzzi brevetto motore ibrido

Il brevetto mostra una cruiser con la silhouette della vecchia Audace da 1380 cc. Che possa essere in arrivo una cruiser ibrida? Non lo sappiamo. Del resto i brevetti possono anche finire in un cassetto e non essere utilizzati. Tuttavia, visto quanto è dettagliato suggerirebbe che una Moto Guzzi ibrida potrebbe non essere troppo lontana. Non si può fare altro che attendere novità.

Fonte: CycleWorld

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026