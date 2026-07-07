Aprilia, Bezzecchi cerca riscatto al Sachsenring: obiettivo invertire la rotta prima della pausa estiva

L'Aprilia arriva al GP Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva della MotoGP, con obiettivi diversi per i suoi due piloti. Da una parte Jorge Martín, nuovo leader del Mondiale dopo il podio conquistato ad Assen; dall'altra Marco Bezzecchi, chiamato a reagire dopo un periodo complicato culminato con la pesante caduta nel precedente weekend olandese.

MotoGP 2026, GP Olanda: Bezzecchi e le Ducati

Bezzecchi: come procede il recupero dopo Assen

Per il riminese il Sachsenring rappresenta un passaggio importante. I tre ritiri consecutivi negli ultimi tre Gran Premi gli sono costati la vetta della classifica iridata, ora occupata dal compagno di squadra Martín con sette punti di vantaggio. Tornare a lottare nelle posizioni di vertice permetterebbe a Bezzecchi di affrontare la sosta con un morale diverso e limitare - o azzerare - il distacco nella corsa al titolo.

Le conseguenze della caduta di Assen si fanno ancora sentire, anche se il recupero procede nella direzione giusta. Bezzecchi ha dichiarato: ''Sono contento e ho voglia di tornare in sella. Ovviamente spero di migliorare ancora un po' dal punto di vista fisico in questi giorni, ma finora il recupero sta andando abbastanza bene. Non vedo l'ora di riabbracciare la mia squadra perché, dopo Assen, abbiamo bisogno di ritrovarci e continuare a guardare avanti insieme''.

Martin difende la leadership

Dall'altra parte del box, Martín arriva invece al Sachsenring con il morale alto dopo il terzo posto ottenuto nel GP dei Paesi Bassi, risultato che gli ha permesso di salire in testa al Mondiale. Lo spagnolo punta a consolidare il feeling con la RS-GP26 su un tracciato che apprezza particolarmente.

MotoGP 2026: Jorge Martin (Aprilia)

Martín ha dichiarato: ''Affrontiamo questo GP in un buon momento e in più, il Sachsenring è un tracciato che mi piace. Abbiamo ancora margine di miglioramento, ma sono convinto che, grazie al lavoro di Aprilia e del team nel box, riusciremo presto a raggiungere il 100%. L'obiettivo principale è affrontare la seconda metà della stagione con sensazioni positive e con la consapevolezza di aver dato il massimo fino alla fine''.

L'ultimo esame prima della pausa

Con i suoi 3,670 chilometri e le numerose curve a sinistra percorse in senso antiorario, il Sachsenring offrirà un banco di prova particolare per la RS-GP26. Il circuito tedesco è solitamente terreno di caccia per Marc Marquez, già vincitore in 12 occasioni del GP Germania da quanto gareggia nel Motomondiale.

Per Aprilia sarà soprattutto l'occasione per capire con quale slancio presentarsi alla pausa estiva: difendere la leadership con Martín e rilanciare le ambizioni iridate di Bezzecchi sarebbe il modo migliore per chiudere la prima parte della stagione, rintuzzando gli attacchi dei rivali per la corsa al titolo, ritornata più aperta che mai dopo gli ultimi weekend di gara.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 07/07/2026