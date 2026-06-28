MotoGP Olanda 2026. Trionfo di Ogura e tripletta Aprilia! Bezzecchi e Bagnaia ritirati

Ogura rimonta e vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader iridato per via della rovinosa caduta di Bezzecchi. Bagnaia e Acosta ritirati, quarto Di Giannantonio

Succede di tutto nel Gran Premio d'Olanda 2026, quello che ridà la vittoria al Giappone dopo più di 8000 giorni di digiuno. Ai Ogura diventa il terzo vincitore nipponico in MotoGP dopo Toru Ukawa (Sud Africa 2002) e Makoto Tamada (Brasile e Giappone 2004). Il nipponico rimonta su Martin e Fernandez e si invola verso un successo meritatissimo, vista l'imponente crescita recente. Ma a fare festa è tutta l'Aprilia, con Raul Fernandez secondo (doppietta del team Trackhouse) e Jorge Martin terzo, calato nel finale e a lungo in testa alla gara. Martin è il nuovo leader del mondiale, perché a Noale il rovescio della medaglia è stata la caduta rovinosa di Bezzecchi, portato in ospedale a Groeningen per accertamenti. Le Ducati finiscono staccate, e il migliore è Fabio Di Giannantonio, che deve superare varie volte i due Marquez (penalizzato dopo il primo sorpasso) prima di conquistare i piedi del podio in extremis davanti ad Alex e a Marc. Quest'ultimo però, autore di una gara pimpante con gomma soft, cala nel finale e, per track limits, perde all'ultimo giro anche la posizione su un ottimo Enea Bastianini, sesto con la KTM. Finiscono nei dieci anche Fabio Quartararo, Brad Binder e Alex Rins. Domenica nera per Francesco Bagnaia (diventato papà nella notte) e Pedro Acosta, che si ritirano praticamente insieme dopo metà gara per problemi tecnici sulle rispettive moto. In virtù di questi risultati, si configura una classifica accorciatissima, con almeno otto piloti che possono ancora nutrire aspirazioni iridate.

Martin scatta bene e mantiene la testa!

Allo spegnimento dei semaforo Martin scatta bene e mantiene la prima posizione, Marquez riesce a sopravanzare Bagnaia, che gliela rende subito ma sgondola e torna in sesta pizza. Davanti posizioni invariate nel corso del primo giro tra i primi quattro con Ogura, Fernandez e Bezzecchi dietro al capofila. Al giro due comincia lo show: prima Fernandez passa Ogura, poi un duello tra le due Aprilia Trackhouse e un lungo di Bezzecchi creano le condizioni affinché Marquez riesca a superarne due insieme, mettendosi dietro a Fernandez.

Bezzecchi, bruttissima caduta. Finisce in ospedale

Alla fine del secondo giro, il disastro. Marco Bezzecchi scivola e finisce rovinosamente nella ghiaia, carambolando fuori e segnando l'ennesimo zero nel suo ruolino di marcia recente. Pilota cosciente e portato al centro medico, con Martin diventa leader virtuale del mondiale. Fernandez e Marquez inseguono, poi Ogura con Acosta che beffa Bagnaia e sale in posizione 5, mentre dietro Di Giannantonio passa Alex Marquez e diventa settimo, dopo una partenza perfettibile.

Acosta-Marquez-Bagnaia: che bagarre!

Nei giri successivi Fernandez torna su Martin, mentre Marquez viene attaccato e staccato da Ogura, e deve difendersi da Acosta e Bagnaia, che tornano su più velocemente. Acosta passa su Marc una prima volta ma il numero 93 glielo restituisce, la scena si replica due giri dopo, ma ancora Marquez riesce a tornare davanti, con Bagnaia che osserva da dietro. Si avvicinano, intanto, Diggia e Alex Marquez. Al nono giro Acosta passa nuovamente Marquez ma va largo e subisce per la terza volta il contrattacco. La differenza è che stavolta si inserisce anche Bagnaia che diventa quinto.

Bagnaia passa Marquez, ma le tre Aprilia sono lontane

Al decimo giro Bagnaia riesce a sopravanzare Marquez e a salire in quarta posizione, ma i primi tre sono anadati. Martin ha 3 decimi su Fernandez e 1''5 su Ogura, poi però ci sono quasi 4'' di ritardo da recuperare per il ducatista, che sembra riuscire a staccare Marc Marquez, Acosta, Diggia e Alex Marquez, compressi tra 5° e 8° posizione. Nei giri successivi però Pecco non se ne va, con Marquez che resta agganciato e così anche gli altri, a cui si aggiunge un super Enea Bastianini, e ai quali si sottrae Pedro Acosta, che si ritira per problemi tecnici.

Ogura rimonta su Martin e Fernandez. Bagnaia si ritira

Davanti Jorge Martin continua a comandare la gara davanti a Raul Fernanedz, mentre dietro ai due, la terza Aprilia, quella di Ai Ogura, è la più veloce e si riporta a ridosso della vetta. In tre sonoracchiusi in poco più di un secondo formando un terzetto di testa con 6'' di margine sul quintetto inseguitore. Altro colpo di scena al giro 15, con Bagnaia che si rialza e si ritira, nel giorno della nascita del suo primogenito e sulla sua pista preferita. Peccato. Marquez torna così quarto, seguito da Di Giannantonio e Alex Marquez, tre Ducati che inseguono tre Aprilia, poi le KTM di Bastianini e la Yamaha di Quartararo, in lotta con l'altra KTM di Binder e con la Honda di Marini.

And now @PeccoBagnaia IS CRUISING! There might be an issue on his bike 😱#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/FUxmSYEvYb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Fernandez e Ogura passano Martin!

Al giro 17 iniziano i fuochi d'artificio e Jorge Martin perde due posizioni in due curve! Prima passa Raul Fernandez, poi Ai Ogura, i due Trackhouse in testa come ieri, poi si accoda l'ex leader della gara, che resta comunque leader virtuale del mondiale. Sette secondi più indietro Marquez inizia a preoccuparsi della pressione di Di Giannantonio, con Alex Marquez e Bastianini sempre lì. Staccati di altri 5'' ci sono Quartararo, che stacca Binder, Rins e Marini, poi altri 12'' con il terzetto Moreira-Miller-Vinales. Gli unici staccati sono Augusto Fernandez e Crutchlow, quando mancano 8 giri al termine.

Ogura nuovo leader! Diggia e Marquez: scintille!

Sette giri al termine e Ogura si fa minaccioso dietro a Raul Fernandez, passandolo al primo tentativo e prendendosi la vetta della classifica. Il giapponese guadagna subito qualche metro, con Martin che non si è staccato e resta in zona pericolo. Alla fine dello stesso giro Diggia e Marquez si toccano all'ultima variante con l'iberico che ha la peggio e finisce dietro anche al fratello Alex, con Di Giannantonio in quarta posizione, con un pizzico di vantaggio sugli altri tre del secondo gruppo. Marquez è un po' in crisi con le gomme, e Bastianini ne approfitta salendo in sesta posizione. Ma dura poco, perché Marquez gliela rende e si riprende al giro dopo la sesta piazza.

Diggia penalizzato, ma con due sorpassi è di nuovo 4°!

Il sorpasso di Di Giannantonio è però considerato non regolamentare e l'italiano è costretto a un long lap penalty che lo ricolloca alle spalle di Marc Marquez. Marc che non finisce di stupire e si riporta sotto ad Alex per la quarta pizza, con Diggia dietro e Bastianini che si stacca. Davanti, invece, Ogura ha preso 2'' su Fernandez e si invola verso la sua prima vittoria in MotoGP! Fernandez è saldo in seconda piazza con Martin un secondo più giù. Al penultimo giro Di Giannantonio sorpassa Marc Marquez in fotocopia all'ultima variante, stavolta restando sul nastro d'asfalto e mettendosi in caccia di Alex subito davanti, che supera nel corso dell'ultimo giro, riprendendosi la quarta piazza!

Trionfo di Ogura! In sette in lotta per il mondiale

Finisce qui! Ai Ogura vince davanti a Raul Fernandez, con il team Trackhouse che fa doppietta, come nella sprint di ieri! Jorge Martin, terzo, è il nuovo leader iridato, poi Fabio Di Giannantonio che non è lontano dalla vetta con questo quarto posto. Ottimo quinto Alex Marquez, dopo un weekend travagliato, davanti al fratello Marc e ad Enea Bastianini. Quartararo, Binder e Rins completano la top 10, mentre Marini, Vinales, Miller, Moreira e Augusto Fernandez prendono punti. Unico classificato fuori dai 15, Cal Crutchlow con la Honda. Dopo il traguardo Marc Marquez viene penalizzato di una posizione per track limits, e retrocesso in settima piazza dietro a Bastianini, sesto.

Griglia di partenza Gran Premio MotoGP Olanda 2026

Here's the #MotoGP grid for the big race in The Cathedral of Speed ⚔️#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/o0pH6OvEJx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Risultati Gran Premio MotoGP Olanda 2026

The most AI-mazing day for Ogura at the Cathedral as he takes his maiden #MotoGP win 🤩@25RaulFernandez & new Championship leader @88jorgemartin complete the podium #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/cvKgaHwqP7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 28/06/2026