MotoGP Olanda 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal ritorno di Brno alla leggendaria “Cattedrale della Velocità”: il Motomondiale approda ad Assen per il decimo appuntamento della stagione 2026, in un weekend che potrebbe rivelarsi cruciale nella lotta per il titolo. A rilanciare prepotentemente la propria candidatura è stato Marc Marquez, tornato alla vittoria in Repubblica Ceca con una prestazione da campione e ora nuovamente in piena corsa per il Mondiale dopo aver recuperato oltre sessanta punti nelle ultime gare. Una minaccia concreta per i leader Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, separati da appena otto punti e chiamati a reagire dopo un fine settimana complicato a Brno. Alle loro spalle resta in agguato Fabio Di Giannantonio, ancora miglior ducatista in classifica, mentre Francesco Bagnaia arriva in Olanda forte di una striscia di risultati positivi e di tre vittorie consecutive ottenute qui tra il 2022 e il 2024. Attenzione anche a Ai Ogura, sempre più vicino al primo successo in MotoGP dopo il brillante secondo posto di Brno, e a Pedro Acosta, frenato da problemi tecnici ma deciso a tornare protagonista con KTM. Segnali incoraggianti arrivano inoltre da Honda, con Joan Mir, Luca Marini e il rookie Diogo Moreira in crescita, mentre Yamaha cerca risposte su una pista storicamente favorevole alle sue caratteristiche. In uno dei circuiti più iconici del calendario, la battaglia per il campionato promette di entrare nel vivo come mai prima d’ora. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 26 giugno

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 27 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 28 giugno

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 27 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 28 giugno

Gara Moto3: 13.05 (differita)

Gara Moto2: 14.20 (differita)

Gara MotoGP: 16.05 (differita)

MotoGP 2026, GP Rep. Ceca: Marc Marquez (Ducati)

LINK UTILI - GP DELLA CECHIA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il TT Circuit Assen da 4,542 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 2 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) avendo solo 2 delle 10 frenate della categoria Hard, 3 Medium mentre le restanti 5 sono Light. In un giro i piloti utilizzano i freni per 27 secondi, non essendoci nemmeno una frenata da almeno 4 secondi.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del TT Circuit Assen per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da 294 km/h a 114 km/h in 3,9 secondi in cui percorrono 205 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,4 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,6 bar e la temperatura dei dischi in carbonio sfiora i 720 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 26 giugno: tempoarli sparsi; temperatura 19°-37°; precipitazioni 35%; umidità 45%

Sabato 27 giugno: leggera pioggia; temperatura 20°-32°; precipitazioni 15%; umidità 58%

Domenica 28 giugno: parzialmente soleggiato; temperatura 18°-25°; precipitazioni 15%; umidità 76%

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Pubblicato da Simone Valtieri, 24/06/2026