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MotoGP Olanda 2026. Bezzecchi e Bagnaia davanti a tutti nelle FP1

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2 ore fa - Aprilia e Ducati subito in lotta nel venerdì di Assen. Bezzecchi davanti a Bagnaia

Marco Bezzecchi inaugura il weekend di Assen con il miglior tempo davanti a Bagnaia. Aprilia monopolizza quattro delle prime sei posizioni. Cade Marquez
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Dopo una settimana segnata dalla squalifica di Brno e dalle tante notizie di mercato, Marco Bezzecchi torna a parlare in pista nel modo migliore, firmando il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP d'Olanda. Il leader del Mondiale porta l'Aprilia RS-GP davanti a tutti in 1'32''311, precedendo di appena 98 millesimi il suo futuro compagno di squadra Francesco Bagnaia, che conferma i progressi mostrati nelle ultime uscite nonostante un inizio di turno complicato da un piccolo problema tecnico. Alle loro spalle chiude Jorge Martin, completando un'ottima mattinata per la Casa di Noale, che piazza tutte e quattro le proprie moto nelle prime sei posizioni grazie anche al quarto posto di Fabio Di Giannantonio e al quinto e sesto di Ai Ogura e Raul Fernandez con il team Trackhouse.

Aprilia convince, Marquez rallenta dopo una scivolata

La FP1 conferma dunque l'ottimo stato di forma dell'Aprilia, favorita anche dal ritrovato feeling di Martin con la RS-GP dopo le difficoltà delle ultime settimane. Bagnaia ha inoltre impressionato per aver ottenuto il suo miglior tempo con pneumatici già molto utilizzati, un segnale incoraggiante in vista del lavoro sul passo gara. Più complicata invece la mattinata di Marc Marquez: il campione del mondo, vincitore degli ultimi due Gran Premi, è scivolato senza conseguenze alla curva 16 nel finale della sessione, perdendo minuti preziosi tra recupero della moto e rientro ai box. Lo spagnolo ha così chiuso soltanto decimo, a 446 millesimi dalla vetta, preceduto anche dalla Honda di Joan Mir, dalla Ducati di Fermin Aldeguer e dalla KTM di Maverick Viñales. Più attardate invece le Yamaha, con Fabio Quartararo soltanto ventesimo.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Olanda 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 26/06/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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