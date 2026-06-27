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MotoGP Olanda 2026. Poker Aprilia nelle qualifiche, la pole è di Martin!

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2 ore fa - Jorge Martin raccoglie la pole ad Assen davanti a Ogura e Bezzecchi

Jorge Martin raccoglie la pole ad Assen davanti a Ogura e Bezzecchi. Poker di Aprilia con Fernandez, poi Bagnaia quinto con la Ducati
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Le qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2026 sono state un monologo Aprilia. Jorge Martin, Ai Ogura e Marco Bezzechi hanno monopolizzato la prima fila, raccolti in un solo decimo, e qualche millesimo più i là c'è Raul Fernandez, con la quarta Aprilia, privato del suo miglior giro per aver pizzicato il verde oltre il cordolo, altrimenti sarebbe stata pole per lo spagnolo. Quattro Aprilia davanti, poi tre Ducati, guidate da Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio in seconda fila, e di Marc Marquez (anch'esso privato di un tempo, ininfluente, nel primo run) in terza. Marc condividerà la sua fila con Pedro Acosta (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha). Quarta fila per Joan Mir (Honda), Enea Bastianini (KTM) e Alex Marquez (Ducati), che non ha partecipato alle qualifiche, ancora dolorante dopo la rovinosa carambola di ieri.

Quartararo bravo, Alex Marquez e Aldeguer assenti

Dalla Q1 erano saliti Quartararo e Mir, con Franco Morbidelli in rosso per tre settori, che perde la possibilità di accedere ai primi 12 nell'ultimo settore. Con il ducatista del team VR46 scatteranno in quinta fila Diogo Moreira, caduto con la sua Honda sul finale di sessione, e Brad Binder su KTM. Sesta fila per le due Yamaha di Alex Rins e Jack Miller, inframezzati dalla Honda di Luca Marini, mentre in settima fila ci saranno gli iberici Maverick Vinales (KTM) e Augusto Fernanedez (Yamaha), con il britannico Cal Crutchlow (Honda). Ultima posizione per Toprak Razgatlioglu e la sua Yamaha del team Pramac. Assente Fermin Aldeguer, volato a Madrid per controlli dopo la caduta di ieri.

Risultati Qualifiche MotoGP Olanda 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 27/06/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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