MotoGP Olanda 2026. Bezzecchi davanti anche nelle Practice. Poker di italiani in Q2

Bezzecchi si conferma il più veloce nelle prequalifiche di Assen davanti a Fernandez e Acosta. Bagnaia, Di Giannantonio e Bastianini in Q2, Alex Marquez al centro medico

Dopo aver chiuso al comando anche la FP1, Marco Bezzecchi si conferma il riferimento del venerdì dl Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen dominando anche le Practice e regalando all'Aprilia una prestazione di altissimo livello. Il leader del Mondiale ferma il cronometro sull'1'31''123, un tempo di assoluto valore considerate le elevate temperature dell'asfalto, e guida una classifica che vede addirittura tre RS-GP nelle prime quattro posizioni. Alle sue spalle chiude infatti Raul Fernandez, ormai completamente ristabilito dopo i problemi fisici accusati a Brno, mentre Pedro Acosta evita la tripletta della Casa di Noale inserendo la KTM in terza posizione proprio allo scadere (rubando la scia a Pecco Bagnaia). Quarto posto per Ai Ogura, che conferma l'ottimo momento di forma del team Trackhouse.

Bagnaia salva la Q2, Marquez controlla

La lotta per l'accesso diretto alla Q2 si decide negli ultimi minuti, interrotti però da una bandiera rossa provocata dal violento highside di Alex Marquez alla curva 11. Alla ripartenza Francesco Bagnaia, che al momento dello stop era fuori dai primi dieci, trova il giro decisivo e sale fino al quinto posto, diventando il migliore dei piloti Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez, sesto senza nemmeno effettuare l'ultimo tentativo dopo l'interruzione. Settimo Fabio Di Giannantonio, mentre Enea Bastianini centra un ottimo ottavo tempo con la KTM Tech3 davanti a Jorge Martin, anche lui protagonista di una caduta ad alta velocità ma senza conseguenze fisiche. Resta invece escluso dalla Q2 Franco Morbidelli, undicesimo per appena 26 millesimi e ora anche sotto investigazione per un possibile impeding ai danni di Bastianini.

Paura per Alex e Aldeguer, Honda e Yamaha deludono

La nota più preoccupante del venerdì arriva però dal box Gresini. Alex Marquez, ancora convalescente dopo l'infortunio rimediato a Barcellona, viene trasportato al centro medico lamentando dolore alla spalla destra dopo il pesante highside, anche se il suo tempo gli vale comunque il decimo posto. Pochi minuti prima era caduto nello stesso punto anche il compagno di squadra Fermin Aldeguer, poi trasferito in ospedale per accertamenti dopo una rovinosa carambola nella ghiaia. Giornata complicata anche per Honda e Yamaha, entrambe escluse dalla Q2: la migliore RC213V è quella di Joan Mir in dodicesima posizione davanti al rookie Diogo Moreira, mentre la prima M1 è soltanto quella di Fabio Quartararo, quindicesimo.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Olanda 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 26/06/2026