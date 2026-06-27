MotoGP Olanda 2026. Fernandez vince una Sprint spettacolare! Diggia terzo

Una sprint spettacolare quella del Gran Premio d'Olanda 2026, con lotte furibonde e spesso fratricide, e otto piloti protagonisti, vede vincere Raul Fernandez, terzo alla prima curva, poi bravo a disfarsi subito del compagno Ai Ogura (ottimo secondo) e di Jorge Martin, scivolato infine in quinta posizione dopo aver mantenuto la testa dopo il via. Sul podio inieme ai due piloti del team Aprilia Trackhouse (quello satellite!), ci sale Fabio Di Giannantonio, terzo dopo essere stato a lungo secondo, calando negli ultimi giri. Diggia è l'unica Ducati in mezzo a quattro Aprilia in top 5, perché quarto torna Marco Bezzecchi, un po' ingolfato a inizio gara ma poi bravo a vincere il duello interno con Martin, calato nel corso della gara. Bagnaia è sembrato avere il psso dei migliori, ma ha perso tempo a rimontare dalla nona posizione dopo aver sbagliato la partenza. Alla fine, anche Pecco esce vincitore dallo scontro fratricida con Marquez, ma non riesce a passare Martin, tallonato nelle fasi finali. Dopo il traguardo, poi, la beffa: proprio negli ultimi metri tocca il verde e viene retrocesso da 6° a 7° per track limits all'ultimo giro. E allora sesto è Marquez e settimo Pecco, davanti a un ottimo Enea Bastianini, capace di balzare presto sul trenino giusto, senza però riuscire a essere incisivo, limitato anche dalle caratteristiche della sua KTM. Dietro di lui l'altro pilota del team austriaco, Pedro Acosta, nono e ultimo a punti. Buon avvio per Quartararo, che poi - come spesso accade - viene risucchiato dal gruppo (anche qui, senza particolari responsabilità personali), terminando decimo, su Moreira e Marini. Non vedono il traguardo Mir (caduto al primo giro), Miller (ritirato) e Morbideli (stesosi nel finale). Pochi i cambiamentiin classifica, con divari che oscillano e posizioni invariate in top dieci: passano da 8 a 9 i punti di margine di Bezzecchi su Martin, calano invece da 23 a 22.

La gara. Fernandez domina, che sorpassi nel gruppo!

Al via, senza holeshot, s'impenna la moto di Pecco Bagnaia che viene risucchiato in nona piazza, davanti a lui a scattare meglio di tutti è Jorge Martin che si prende la testa davanti a Ogura e Fernandez. Ma è Raul il pilota più in palla, passa il compagno e si prende qualche giro dopo la vetta su Martin proprio mentre Di Giannantonio supera Ogura e sale interza posizione. Dietro di loro la lotta tra Marquez e Bagnaia vive su due atti, il primo che si conclude a favore del'iberico, il secondo, qualche giro dopo, pro Pecco che torna in sesta posizione. Davanti a loro scivola via via sempre più indietro Martin, passato anche da Diggia, Ogura e poi, a 5 giri dal termine, da Bezzecchi, in una lotta tra compagni che lo vede perdente. Davanti, invece, Diggia perde di nuovo la posizione su Ogura e sono due le Aprilia Trackhouse in vetta. Martin inizia a perdere terreno su Bez, terreno che costa solo un punto in classifica, ma deve difendersi da Bagnaia, che sembra più veloce nelle fasi finali, con Marquez che riesce a non satccarsi dal compagno. Della gazzarra vorrebbe far parte anche Bastianini, bravissimo nelle prime fasi a rimontare e completare l'''ottetto'', senza riuscire però con la sua KTM a trovare il varco per risalire ulteriormente. All'ultimo giro Bagnaia prova a passare Martin che però chiude la porta e allora finisce così: Fernandez vince davanti al compagno Ogura e alla Ducati di Di Giannantonio. Bezzecchi, quarto, guadagna un punticino sul compagno Martin, che salva il quinto posto su Bagnaia, Marquez, Bastianini e Acosta. Nelle fasi finali cade anche Morbidelli, che veleggiava a centro gruppo senza infamia e senza lode.

Risultati Gara Sprint MotoGP Olanda 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 27/06/2026