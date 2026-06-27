MotoGP Olanda 2026. Fernandez vince una Sprint spettacolare! Diggia terzo

Una sprint spettacolare quella del Gran Premio d'Olanda 2026, con lotte furibonde e spesso fratricide, e otto piloti protagonisti, vede vincere Raul Fernandez, terzo alla prima curva, poi bravo a disfarsi subito del compagno Ai Ogura (ottimo secondo) e di Jorge Martin, scivolato infine in quinta posizione dopo aver mantenuto la testa dopo il via. Sul podio inieme ai due piloti del team Aprilia Trackhouse (quello satellite!), ci sale Fabio Di Giannantonio, terzo dopo essere stato a lungo secondo, calando negli ultimi giri. Diggia è l'unica Ducati in mezzo a quattro Aprilia in top 5, perché quarto torna Marco Bezzecchi, un po' ingolfato a inizio gara ma poi bravo a vincere il duello interno con Martin, calato nel corso della gara. Bagnaia è sembrato avere il psso dei migliori, ma ha perso tempo a rimontare dalla nona posizione dopo aver sbagliato la partenza. Alla fine, anche Pecco esce vincitore dallo scontro fratricida con Marquez, ma non riesce a passare Martin, tallonato nelle fasi finali. Dopo il traguardo, poi, la beffa: proprio negli ultimi metri tocca il verde e viene retrocesso da 6° a 7° per track limits all'ultimo giro. E allora sesto è Marquez e settimo Pecco, davanti a un ottimo Enea Bastianini, capace di balzare presto sul trenino giusto, senza però riuscire a essere incisivo, limitato anche dalle caratteristiche della sua KTM. Dietro di lui l'altro pilota del team austriaco, Pedro Acosta, nono e ultimo a punti. Buon avvio per Quartararo, che poi - come spesso accade - viene risucchiato dal gruppo (anche qui, senza particolari responsabilità personali), terminando decimo, su Moreira e Marini. Non vedono il traguardo Mir (caduto al primo giro), Miller (ritirato) e Morbideli (stesosi nel finale). Pochi i cambiamentiin classifica, con divari che oscillano e posizioni invariate in top dieci: passano da 8 a 9 i punti di margine di Bezzecchi su Martin, calano invece da 23 a 22.
RAUL & DIGGIA ON THE MOVE! 🆙— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2026
The #25 leads!#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/yHnYdDonQ0
La gara. Fernandez domina, che sorpassi nel gruppo!
Al via, senza holeshot, s'impenna la moto di Pecco Bagnaia che viene risucchiato in nona piazza, davanti a lui a scattare meglio di tutti è Jorge Martin che si prende la testa davanti a Ogura e Fernandez. Ma è Raul il pilota più in palla, passa il compagno e si prende qualche giro dopo la vetta su Martin proprio mentre Di Giannantonio supera Ogura e sale interza posizione. Dietro di loro la lotta tra Marquez e Bagnaia vive su due atti, il primo che si conclude a favore del'iberico, il secondo, qualche giro dopo, pro Pecco che torna in sesta posizione. Davanti a loro scivola via via sempre più indietro Martin, passato anche da Diggia, Ogura e poi, a 5 giri dal termine, da Bezzecchi, in una lotta tra compagni che lo vede perdente. Davanti, invece, Diggia perde di nuovo la posizione su Ogura e sono due le Aprilia Trackhouse in vetta. Martin inizia a perdere terreno su Bez, terreno che costa solo un punto in classifica, ma deve difendersi da Bagnaia, che sembra più veloce nelle fasi finali, con Marquez che riesce a non satccarsi dal compagno. Della gazzarra vorrebbe far parte anche Bastianini, bravissimo nelle prime fasi a rimontare e completare l'''ottetto'', senza riuscire però con la sua KTM a trovare il varco per risalire ulteriormente. All'ultimo giro Bagnaia prova a passare Martin che però chiude la porta e allora finisce così: Fernandez vince davanti al compagno Ogura e alla Ducati di Di Giannantonio. Bezzecchi, quarto, guadagna un punticino sul compagno Martin, che salva il quinto posto su Bagnaia, Marquez, Bastianini e Acosta. Nelle fasi finali cade anche Morbidelli, che veleggiava a centro gruppo senza infamia e senza lode.
It's ALL IN for P4 between the Aprilias! 🔥⚔️#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/cOa8lnwvP2— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2026
Risultati Gara Sprint MotoGP Olanda 2026
History made by @TrackhouseMoto as @FabioDiggia49 takes 3rd 🏁#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/WVP413K9S2— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2026
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.