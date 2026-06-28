MotoGP Olanda 2026, le pagelle di Assen

Le pagelle del Gran Premio dei Paesi Bassi al TT Assen. Ogura è un computer, per Fernandez il cuore non basta, ma bravo! Martin ragiona da leader, Diggia esplosivo e pimpante! Peccato per Bagnaia e Ogura. Bezzecchi, il periodo nero continua. Tutti i voti della tappa olandese del Mondiale sono qui di seguito.

AI OGURA - VOTO 10 - Era nell'aria e finalmente è arrivata la prima vittoria di Ai in tra i grandi! Erano 22 anni che non vinceva un giapponee, lui parte, gestisce, supera e trionfa!

RAUL FERNANDEZ - VOTO 9 - Prova a fare il bis della sprint, attende intelligentemente per attaccare Martin, ma c'è in griglia chi gestisce le gomme meglio di lui... e allora è secondo.

JORGE MARTIN - VOTO 9 - Non è stato quasi mai a posto, al netto della pole. Oggi parte bene, tira sin da subito e lo paga nel finale, ma non poteva fare diversamente. Prova da leader.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Parte Gaiardo e tosto Diggia, dopo una partenza non proprio eccezionale, rimonta con pazienza e nel finale ci fa divertire con i Marquez.

ALEX MARQUEZ - VOTO 8,5 - Rimesso in piedi con lo scotch dopo le ultime cadute, parte, gestisce alla fine perde la quarta posizion solo all'ultimo giro, attendista e premiato.

ENEA BASTIANINI - VOTO 8 - Ogni tanto ci ricorda che è un gran pilota, oggi parte bene, rimonta, si aggancia al secondo gruppo e fa quel che può, limitato dalla KTM. Un bel 6° posto.

MARC MARQUEZ - VOTO 7 - Prova l'azzardo della Soft per ovviare ai suoi problemi, a inizio gara funziona, poi meno, inizia a retrocedere ma lotta e regala spetatcolo come sempre.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 7,5 - Stava facendo una buona gara dopo una partenza perfettibile, poi però è costretto al ritiro per un problema ai freni, quando è quarto. Peccato.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7 - Era in lotta per la quarta piazza, ma i limiti tecnici della sua KTM lo hanno frenato per tutto il weekend, e purtroppo anche in gara, costringendolo al ritiro.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Un altro zero per il Bez, che lascia la vetta iridata non senza rimpianti. L'importante comunque oggi è che non si sia fatto male nella tremenda caduta.

I voti degli altri

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Con questa Yamaha, finire ottavo equivale a un podio.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Lotta a lungo con Quartararo ma alla fine perde. Discreta top 10.

ALEX RINS - VOTO 7 - Finisce non lontano dal compagno, un buon passo avanti per Alex.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Lotta coi tre davanti ma non incide e resta ultimo del quartetto.

JACK MILLER - VOTO 5,5 - La posizione è bugiarda, paga 18'' da Quartararo, non bene.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Male tutto il weekend, retrocede pure per track limits.

DIOGO MOREIRA - VOTO 5,5 - Una delle gare più opache da quando è in MotoGP.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Fa il suo e porta pure a casa un punticino.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 6 - Fa il suo compitino, certo, ci si aspetterebbe di più da Cal.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO SV - Non è a posto tutto il weekend, si ritira presto

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Arretrato griglia, brutto avvio, poi non rimonta e cade.

JOAN MIR - VOTO 4 - Dopo un buon avvio cade subito: uno scenario visto troppe volte.

Johan Zarco non partecipa al weekend, Fermin Aldeguer non partecipa alla gara

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Pubblicato da Simone Valtieri, 28/06/2026