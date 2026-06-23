Weekend al Sestriere con Aprilia e Moto Guzzi: test ride gratuiti il 27 e 28 giugno

Interessati agli ultimi modelli Aprilia e Moto Guzzi? Sabato 27 e Domenica 28 giugno c'è la possibilità di poter provare alcune delle moto di questi due marchi. Infatti, l’Italian Demo Ride Tour fa tappa al Sestriere. In queste date è in programma l'HAT Adventourfest Sestriere, occasione per testare a fondo, e in maniera totalmente gratuita, le novità di Aprilia e Moto Guzzi sulle strade di montagna del comune più alto d'Italia (oltre 2.000 metri di quota).

Test ride gratuiti per Aprilia e Moto Guzzi

Cuore della manifestazione sarà l’HAT Village, allestito in Piazzale Kandahar al Sestriere. Qui saranno presenti spazi Aprilia e Moto Guzzi, presso i quali prenotare il proprio test ride gratuito su strada, accompagnati da rider esperti e con il supporto della concessionaria ufficiale del Gruppo Piaggio Mo.Vi di Torino.

L'accesso è libero e sarà possibile effettuare i test nella fascia oraria dalle 9 alle 19, sia sabato 27 sia domenica 28 giugno.

Aprilia RS 660

Quali modelli si potranno provare?

Partendo da Aprilia, saranno messe a disposizione le sportive e naked di media cilindrata RS 457 e Tuono 457, ideali per i motociclisti con patente A2. Ci sarà pure l'apprezzatissima RS 660. Non mancherà la adventure bicilindrica Aprilia Tuareg, anche nella più specialistica versione Rally. Completa la gamma in prova la potente e raffinata hypernaked Tuono V4 Factory.

Lato Moto Guzzi, invece, troveremo Stelvio e la best seller V7, disponibile nella più dinamica e tecnologica versione V7 Sport. Non mancherà nemmeno la travel enduro V85, negli allestimenti V85 Strada e V85 TT.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026