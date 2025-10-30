EICMA 2025: le novità Aprilia (moto) raccontate da Diego Arioli. Video

La Casa di Noale a EICMA rinnova la gamma Factory (RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 2026) e presenta RS 457 GP Replica
Aprilia arriva a EICMA 2025 con una ''chirurgica'' selezione di novità moto.
Tra le quali RS 457 GP Replica, ovvero la versione ''MotoGP'' della piccola sportiva di Noale, e la gamma Factory rinnovata per il 2026.
Ci svela maggior dettagli Diego Arioli, Responsabile Marketing Prodotto Moto Gruppo Piaggio. Guarda la video intervista.
Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025
