Aprilia RS 457 GP Replica: a EICMA 2025 la sportiva si tinge di MotoGP

Aprilia RS 457 GP Replica è la versione "MotoGP" della piccola sportiva di Noale: ecco come cambia, quando arriva e quando costa

Ssportiva accessibile, leggera e divertente, Aprilia RS 457 è diventata un punto di riferimento tra le medie entry-level, capace di far sorridere chi guida con patente A2 senza farlo sentire in castigo. A EICMA 2025 arriva la versione che mette la ciliegina sulla torta: la RS 457 GP Replica.

Replica sì, ma con sostanza

Non è solo una questione di livrea. Certo, il vestito nero lucido e opaco con gli stessi sponsor della RS-GP di MotoGP fa la sua figura. Ma sotto la vernice c’è di più: quickshifter di serie (optional sulle altre versioni) per cambiare marcia senza frizione, pastiglie freno anteriori più aggressive, e finitura nera per telaio, forcellone e piastra di sterzo.

A completare il look da gara, la cover monoposto per la sella del passeggero. In pratica, la RS 457 GP Replica è la più vicina alla pista che si possa immaginare con una targa attaccata dietro.

Aprilia RS 457 Replica, vista laterale

Il motore: un A2 con la grinta giusta

Sotto la carena, il cuore batte forte: bicilindrico parallelo da 457 cc, raffreddato a liquido, doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro. Sofisticato quanto generoso nelle prestazioni.

Potenza massima? Quella consentita dalla legge: 47,6 CV erogati a 9.400 giri con 43,5 Nm di coppia, l’82% dei quali sono già lì a 3.000 giri. Insomma, basta ruotare il gas e la RS 457 risponde senza esitazioni.

E con i suoi 159 kg a secco (175 col pieno), il rapporto peso/potenza è semplicemente il migliore della classe.

Ciclistica da grande, peso da piccola

Il motore funge da elemento portante del telaio in alluminio a doppia trave, una soluzione da moto “vera”, non da scuola guida.

Davanti, una forcella da 41 mm regolabile nel precarico; dietro, monoammortizzatore sul forcellone in acciaio, anch’esso regolabile.

L’impianto frenante è firmato ByBre: disco anteriore da 320 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e disco posteriore da 220 mm. L’ABS Bosch a due canali si può escludere al posteriore a moto ferma per un tocco più “race”.

Aprilia RS 457 Replica, vista 3/4 anteriore

Elettronica al passo coi tempi

Il ride-by-wire multimappa gestisce tutto con tre Riding Mode ben distinti:

ECO: erogazione dolce e controllo di trazione su livello medio — perfetta per la città.

SPORT: gas più diretto, traction meno invadente — l’ideale per la guida allegra.

RAIN: potenza addolcita e massimo intervento del controllo di trazione — quando il meteo rema contro.

Il sistema ATC (Aprilia Traction Control) è regolabile indipendentemente, anche in movimento, tramite i tasti UP/DOWN sul blocchetto sinistro.

Replica di nome, racing di fatto

La RS 457 GP Replica è più di un esercizio di stile. È una dichiarazione d’intenti: Aprilia non dimentica i giovani, anzi li vizia con una sportiva vera, raffinata e cattiva al punto giusto. Una piccola superbike che ti fa sentire dentro a una domenica di MotoGP, anche se stai solo andando al lavoro. Prezzo e data di arrivo non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/11/2025