Aprilia: cambio di look per le versioni Factory di RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 2026

Aprilia presenta a EICMA 2025 le nuove livreee dei modelli Factory: scopriamo come cambiano RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660

Aprilia porta a EICMA 2025 la nuova gamma Factory aggiornata. Scopriamo come cambiano RSV4 e Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 2026.

Aprilia Factory 2026: RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660, le novità

Aprilia RS 660 Factory 2026

RSV4 e Tuono V4 Factory 2026 si tingono della nuova livrea Shadown Indigo, in viola, bianco e rosso, un richiamo alla tradizione Aprilia, prima sulle moto da corsa degli anni 90, poi sulla RSV4 XTrenta. Le medie di Aprilia, RS 660 e Tuono 660 Factory, invece, scelgono il giallo Shakedown Yellow, con cui debuttò la prima RS 660, ora reinterpretato in una tonalità più moderna. Invariate per le Aprilia della gamma Factory, tutte le caratteristiche tecniche.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025