All’asta l'Aprilia RS 125 R della prima vittoria di Rossi nel motomondiale

Valentino Rossi è una vera leggenda del motociclismo. La sua storia nel motomondiale inizia nel 1996 in sella a un'Aprilia RS 125 R. La prima vittoria arrivò già in quella stagione e precisamente nel Gran Premio della Repubblica Ceca corso a Brno. Proprio la moto che ha regalato a Rossi la sua prima affermazione in un Gran Premio sta per essere messa all'asta. Infatti, RM Sotheby's offrirà l'Aprilia RS 125 R del 1996 del pilota italiano, completa di documenti di fabbrica, livrea da gara originale e il motore utilizzato nella sua prima vittoria a Brno.

Aprilia RS125R di Valentino Rossi

Un pezzo di storia del motomondiale all'asta

L'asta prenderà il via il 13 maggio e si stima che la moto possa essere venduta a un prezzo compreso tra 100 mila e 150 mila euro. Tuttavia, trattandosi di un'asta senza riserva, alla fine la moto potrà essere venduta a meno o a un prezzo ancora maggiore di quello di stima. Tutto dipenderà da quanto i fan di Rossi saranno intenzionati a spendere. Per i collezionisti, si tratta di un qualcosa di molto appetibile dato che è la moto che ha dato il via alla leggenda di Valentino Rossi nel motomondiale.

Un dettaglio importante per i collezionisti è che la vendita include i documenti ufficiali del team che attestano le iscrizioni della moto alle gare della stagione 1996, insieme alle fatture di vendita che ne documentano la storia. È presente anche una nota del team manager Aprilia Mauro Noccioli, mentre la documentazione conferma che il motore montato è lo stesso utilizzato durante la storica vittoria di Rossi a Brno. Al termine della stagione 1996, nel gennaio 1997 la RS 125 R fu venduta al suo primo proprietario privato, un residente del Lazio. La moto rimase in possesso di questa persona fino al febbraio 2013 e poi passò di mano. Adesso, si appresta a cambiare nuovamente proprietario.

Tra pochi giorni ci sarà quindi l'opportunità di mettere le mani sulla moto che ha guidato Rossi nella sua stagione di esordio nel motomondiale con la Scuderia AGV Aprilia, sfoggiando già allora il numero 46.

Fonte: RM Sotheby's

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026