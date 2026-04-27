Aprilia protagonista a Jerez, Bezzecchi sorride anche se si interrompe la striscia record

Aprilia chiude il GP Spagna a Jerez con un risultato di peso: Marco Bezzecchi centra il secondo posto e guida un gruppo compatto che porta quattro RS-GP nelle prime sei posizioni. Un segnale chiaro di competitività dopo un sabato complicato, confermato anche dal quarto posto di Jorge Martín e dalla doppia presenza del Trackhouse MotoGP Team tra i primi sei.

Bezzecchi: si interrompe una striscia record, ne prosegue un'altra

Sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Marco Bezzecchi è autore di una gara concreta, chiusa alle spalle del vincitore Alex Marquez e utile per allungare una striscia personale di grande continuità. In una domenica che ha visto sfumare dopo il primo giro la sequenza record di passaggi consecutivi completati al comando, e che sotto la bandiera a scacchi ha chiuso anche quella di cinque vittorie consecutive, l’italiano ha comunque ottenuto il sesto podio consecutivo considerando anche il finale del 2025, oltre che il quarto nelle prime quattro gare stagionali: un risultato, questo, che in MotoGP mancava dal 2016.

MotoGP 2026, GP Spagna: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Bezzecchi ha spiegato di aver dato tutto senza però riuscire a giocarsi la vittoria: ''Questo weekend ho dato il massimo, ma purtroppo non è bastato per lottare per la vittoria. Nel corso della gara sono riuscito a migliorarmi e a mantenere un passo competitivo. Sono comunque soddisfatto, il team ha fatto come sempre un ottimo lavoro e li ringrazio. Ora guardiamo ai test''. Il circuito di Jerez ospita oggi una sessione di test collettivi.

Martin: una partenza da manuale, poi qualche problema

Gara in rimonta per Jorge Martin, capace di risalire dalla decima posizione in griglia fino al quarto posto finale, eguagliando il suo miglior risultato a Jerez. Lo spagnolo ha costruito il suo risultato soprattutto in partenza, gestendo poi una gara resa complicata da sensazioni non ottimali al posteriore, tra frenata e accelerazione.

MotoGP 2026, GP Spagna: Jorge Martin (Aprilia)

Lo spagnolo ha spiegato: ''La partenza è stata molto buona. Ho cercato di gestire la gomma, ma fin dai primi giri le sensazioni al posteriore non erano delle migliori: sia in frenata sia in accelerazione mancava grip. Ho comunque cercato di dare il massimo in questa gara. Non vedo l’ora della giornata di test di lunedì per poter continuare a fare passi in avanti''.

Nella classifica generale della MotoGP, Bezzecchi rimane saldamente leader con 101 punti, mentre Martin è secondo a quota 90. Il terzo in graduatoria, Fabio Di Giannantonio, è lontano ben 30 punti dal riminese.

Trackhouse completa la festa, Savadori si ferma

A rafforzare il bilancio Aprilia ci pensano anche i piloti del Trackhouse MotoGP Team: Ai Ogura chiude quinto e Raúl Fernández sesto, completando un risultato complessivo che certifica la solidità della RS-GP sull’intero schieramento clienti.

Weekend più complicato invece per Lorenzo Savadori, in pista come wild card con l'Aprilia ufficiale ma costretto al ritiro dopo sette giri. Ancora condizionato dall’incidente nella Sprint di sabato, il collaudatore italiano ha spiegato: ''L'impatto della Sprint è stato molto violento, ma fortunatamente non ho riportato fratture. In gara, però, non riuscivo a guidare: non riuscivo a sporgermi dalla moto, a fare angolo di piega né a gestire il pick-up. Di conseguenza, purtroppo, sono stato costretto al ritiro''.

Rivola guarda avanti tra conferme e test

Soddisfazione nelle parole dell’amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, che ha sottolineato la consistenza mostrata dalla squadra e la reazione dopo un sabato difficile: ''È stata una domenica in cui abbiamo dimostrato una grande consistenza, con quattro Aprilia nelle prime sei posizioni. L’aspetto più positivo è vedere che non ci siamo scoraggiati dopo un pessimo sabato in cui è capitato di tutto. Questo ci dà ancora più forza per affrontare le prossime gare con la consapevolezza che se lavoriamo ogni giorno cercando di dare il massimo otterremo il massimo, quindi ora siamo già concentrati per fare un buon test lunedì''.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 27/04/2026