GP Spagna: Aprilia a Jerez per vincere ancora, Savadori affianca Bezzecchi e Martin

Aprilia Racing apre il primo weekend europeo della stagione MotoGP sul tracciato di Jerez de la Frontera con ambizioni importanti. Nel GP Spagna, la casa di Noale si presenta con un Marco Bezzecchi in grande forma, reduce da tre vittorie consecutive nelle gare lunghe, e con Jorge Martín deciso a confermare quanto di buono mostrato ad Austin. A completare lo schieramento ci sarà Lorenzo Savadori, in pista come wild card per proseguire il lavoro di sviluppo della RS-GP26.

MotoGP 2026: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Il circuito andaluso, lungo 4,423 km e caratterizzato da 13 curve, rappresenta uno degli appuntamenti più iconici e tecnici del calendario, con diversi punti favorevoli ai sorpassi.

Bezzecchi a caccia della quarta vittoria

Marco Bezzecchi arriva a Jerez da leader del mondiale e con l’obiettivo dichiarato di allungare la striscia vincente anche in Europa. Il feeling con la RS-GP26 è alto, ma il weekend spagnolo rappresenta un banco di prova importante.

''Sono molto contento di tornare in Europa, a Jerez ci sono sempre tanti tifosi ed è una pista bellissima - ha sottolineato il riminese - La voglia di continuare a far bene c'è, quindi cercheremo di fare un bel weekend, lavorando al meglio insieme a tutta la squadra e cercando anche di divertirci''.

Martín, sfida davanti ai tifosi

Per Jorge Martín il GP Spagna ha un significato speciale. Dopo la vittoria nella Sprint e il secondo posto nella gara lunga ad Austin, lo spagnolo punta a confermare il suo stato di forma proprio davanti al pubblico di casa, anche se il circuito dedicato ad Angel Nieto non rientra tra quelli con cui storicamente ha il miglior feeling.

MotoGP 2026: Jorge Martin (Aprilia)

''Dopo un grande inizio di stagione è importante confermare le sensazioni anche a Jerez - ha ribadito lo spagnolo - Non vedo l’ora di scendere in pista: è la gara di casa e ci saranno tutti i miei tifosi. Sarà un weekend impegnativo, perché non è mai stata una delle mie piste migliori, ma ho tanta voglia di confermare lo stato di forma e continuare a lavorare''.

Savadori al lavoro sullo sviluppo

Il fine settimana di Jerez sarà fondamentale anche per il lavoro tecnico di Aprilia, con Lorenzo Savadori che torna a gareggiare in un weekend del mondiale MotoGP come wild card e che sarà impegnato in pista principalmente per testare nuove soluzioni in vista dei prossimi sviluppi.

''È bello tornare a fare un weekend di gara - ha ammesso il centauro di Cesena -Avremo alcune soluzioni nuove da provare durante il fine settimana, con l’obiettivo di far crescere la RS-GP26. Sarà importante raccogliere il maggior numero di informazioni possibile, perché gli aggiornamenti verranno poi portati sulle moto dei due piloti ufficiali nei test di lunedì''.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 21/04/2026