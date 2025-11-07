EICMA 2025 | Intervista

EICMA 2025: le novità Aprilia (scooter) raccontate da Matteo Ballini

Avatar di Alessandro Perelli, il 07/11/25

37 minuti fa - La casa di Noale svela al Salone di Milano il SR GT 400

Il costruttore italiano porta a EICMA 2025 l'inedito SR GT 400 un modello che strizza l'occhio a sportività e off-road con un ottimo rapporto peso/potenza

A EICMA 2025 la casa di Noale porta una novità nel segmento degli scooter sportivi/adventure. Si chiama SR GT 400 ed è nn modello adatto a grandi viaggi, ma anche all'utilizzo in fuoristrada. Design aggressivo con troplo faro anteriore a LED e dotazioni tecniche all'avanguardia sono a bordo di questo scooter. Per esempio, una ciclistica che permette di avere un rapporto peso/potenza di soli 7,0 kg/kW. La forcella è a doppia piastra e lato elettronica troviamo fra gli altri traction control regolabile, ABS disinseribile sul posteriore e quadro strumenti digitale.

Il motore monocilindrico Euro 5+ di 399 cc eroga 36 CV e 38 Nm. Il serbatoio è da 12 litri per un'autonomia di circa 300 km. Molto buono il comfort con un vano sottosella per contenere un casco integrale e altri oggetti. Il nuovo SR 400 GT arriverà nel 2026 in quattro colorazioni. Ma per saperne di più ascoltiamo Matteo Ballini, Responsabile Marketing Prodotto Scooter Gruppo Piaggio.

Le novità scooter di Aprilia in video da EICMA 2025

VEDI ANCHE
Video: Aprilia a EICMA 2025 con gamma Factory e RS 457 GP Replica
EICMA 2025: le novità Aprilia (moto) raccontate da Diego Arioli. Video
Aprilia SR GT 400 2026: motore, novità, uscita, video da EICMA
Aprilia presenta SR GT 400: ecco il maxi scooter adventure a EICMA
Aprilia RS 457 GP Replica: novità, data arrivo, prezzo
Aprilia RS 457 GP Replica: a EICMA 2025 la sportiva si tinge di MotoGP
Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/11/2025
Tags
scootervideoapriliaintervistaEICMA 2025
Logo Aprilia
Aprilia
Vedi anche