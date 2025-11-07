EICMA 2025: le novità Aprilia (scooter) raccontate da Matteo Ballini

A EICMA 2025 la casa di Noale porta una novità nel segmento degli scooter sportivi/adventure. Si chiama SR GT 400 ed è nn modello adatto a grandi viaggi, ma anche all'utilizzo in fuoristrada. Design aggressivo con troplo faro anteriore a LED e dotazioni tecniche all'avanguardia sono a bordo di questo scooter. Per esempio, una ciclistica che permette di avere un rapporto peso/potenza di soli 7,0 kg/kW. La forcella è a doppia piastra e lato elettronica troviamo fra gli altri traction control regolabile, ABS disinseribile sul posteriore e quadro strumenti digitale.
Il motore monocilindrico Euro 5+ di 399 cc eroga 36 CV e 38 Nm. Il serbatoio è da 12 litri per un'autonomia di circa 300 km. Molto buono il comfort con un vano sottosella per contenere un casco integrale e altri oggetti. Il nuovo SR 400 GT arriverà nel 2026 in quattro colorazioni. Ma per saperne di più ascoltiamo Matteo Ballini, Responsabile Marketing Prodotto Scooter Gruppo Piaggio.