EICMA 2025: le novità Aprilia (scooter) raccontate da Matteo Ballini

A EICMA 2025 la casa di Noale porta una novità nel segmento degli scooter sportivi/adventure. Si chiama SR GT 400 ed è nn modello adatto a grandi viaggi, ma anche all'utilizzo in fuoristrada. Design aggressivo con troplo faro anteriore a LED e dotazioni tecniche all'avanguardia sono a bordo di questo scooter. Per esempio, una ciclistica che permette di avere un rapporto peso/potenza di soli 7,0 kg/kW. La forcella è a doppia piastra e lato elettronica troviamo fra gli altri traction control regolabile, ABS disinseribile sul posteriore e quadro strumenti digitale.

Il motore monocilindrico Euro 5+ di 399 cc eroga 36 CV e 38 Nm. Il serbatoio è da 12 litri per un'autonomia di circa 300 km. Molto buono il comfort con un vano sottosella per contenere un casco integrale e altri oggetti. Il nuovo SR 400 GT arriverà nel 2026 in quattro colorazioni. Ma per saperne di più ascoltiamo Matteo Ballini, Responsabile Marketing Prodotto Scooter Gruppo Piaggio.

Le novità scooter di Aprilia in video da EICMA 2025

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/11/2025