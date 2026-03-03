Italian Demo Ride Tour: arrivano i test gratis delle novità Aprilia e Moto Guzzi

Parte dai Motodays di Roma l'Italian Demo Ride Tour, per provare gratuitamente e su strada, le novità di Aprilia e Moto Guzzi

Parte da Motodays, la fiera in programma a Roma dal 6 all'8 marzo, l'Italian Demo Ride Tour 2026 di Aprilia e Moto Guzzi: un'iniziativa itinerante che permette a tutti i motociclisti di testare gratuitamente su strada i modelli della gamma 2026 dei due marchi italiani, accompagnati da rider esperti.

Moto e date: ecco dove provare Aprilia e Moto Guzzi

Per Aprilia salgono in sella la naked Tuono 457 (perfetta per i patentati A2), le RS 660, Tuono 660 Factory e Tuareg (anche in versione Rally), fino alla hypernaked Tuono V4 Factory. Moto Guzzi porta invece la tourer Stelvio, qui in comparativa con Africa Twin e Multistrada V2, la best seller V7 nelle versioni Stone e Sport, e la travel enduro V85 negli allestimenti Strada e TT.

Il calendario delle tappe è già fitto di appuntamenti, distribuiti in tutta Italia fino a settembre:

6-7-8 marzo – Motodays, Roma

– Motodays, Roma 1-2-3 maggio – Misano Adriatico (Eicma Riding Fest)

– Misano Adriatico (Eicma Riding Fest) 15-16-17 maggio – Lignano Sabbiadoro (Biker Fest)

– Lignano Sabbiadoro (Biker Fest) 27-28 giugno – Sestriere (Hat Adventourfest)

– Sestriere (Hat Adventourfest) 18-19-20 settembre – Lignano Sabbiadoro (Italian Bike Week)

– Lignano Sabbiadoro (Italian Bike Week) 25-26-27 settembre – Roma (Eternal City)

La prenotazione del test ride è disponibile direttamente presso gli stand dei due marchi a ogni evento. Tutti i dettagli su aprilia.com e motoguzzi.com

