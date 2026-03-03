Italian Demo Ride Tour: arrivano i test gratis delle novità Aprilia e Moto Guzzi

Parte da Motodays, la fiera in programma a Roma dal 6 all'8 marzo, l'Italian Demo Ride Tour 2026 di Aprilia e Moto Guzzi: un'iniziativa itinerante che permette a tutti i motociclisti di testare gratuitamente su strada i modelli della gamma 2026 dei due marchi italiani, accompagnati da rider esperti.
Moto e date: ecco dove provare Aprilia e Moto Guzzi
Aprilia Tuono 457 2025: vista di 3/4 anteriore
Per Aprilia salgono in sella la naked Tuono 457 (perfetta per i patentati A2), le RS 660, Tuono 660 Factory e Tuareg (anche in versione Rally), fino alla hypernaked Tuono V4 Factory. Moto Guzzi porta invece la tourer Stelvio, qui in comparativa con Africa Twin e Multistrada V2, la best seller V7 nelle versioni Stone e Sport, e la travel enduro V85 negli allestimenti Strada e TT.
Il calendario delle tappe è già fitto di appuntamenti, distribuiti in tutta Italia fino a settembre:
- 6-7-8 marzo – Motodays, Roma
- 1-2-3 maggio – Misano Adriatico (Eicma Riding Fest)
- 15-16-17 maggio – Lignano Sabbiadoro (Biker Fest)
- 27-28 giugno – Sestriere (Hat Adventourfest)
- 18-19-20 settembre – Lignano Sabbiadoro (Italian Bike Week)
- 25-26-27 settembre – Roma (Eternal City)
La prenotazione del test ride è disponibile direttamente presso gli stand dei due marchi a ogni evento. Tutti i dettagli su aprilia.com e motoguzzi.com