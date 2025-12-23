Vendesi moto pronto-pista... ma è l'Aprilia RS-GP di Aleix Espargaró!

Immagina di cercare, tra le moto in vendita all'asta, la tua prossima moto pronto-pista: una moto usata, magari anche un po' malconcia, con i segni del tempo e qualche scivolata all'attivo, quella con cui anche se fai... la frittata, non ti metti le mani nei capelli, anche perché vallo a dire alla moglie che ci sono una dozzina di migliaia di euro di danni... Cerchi quella moto lì e ti imbatti in lei, l'Aprilia RS-GP 2020 di Aleix Espargaró, la moto con cui il pilota ha corso in MotoGP, messa in vendita proprio da lui! Scopriamo di più su questo cimelio.

Aprilia RS-GP: la moto di Aleix Espargaró va all'asta

L'RS-GP appartiene ad Aleix Espargaró ed è quella con cui ha corso nella stagione 2020 della MotoGP. La moto, che fa parte della collezione privata del pilota spagnolo, è in suo possesso dal 2022 e sarà venduta all'asta con casco, tuta, guanti e stivali utilizzati nella stagione di corse. Questa MotoGP è fornita completa di tutto il necessario, dal sistema di accensione Marelli di fabbrica, scarico Akrapovic, sospensioni Ohlins, pinze Brembo con dischi anteriori in carbonio e carrozzeria in fibra di carbonio. L'annuncio recita solo ''Non utilizzata da un po', richiede un po' di assistenza di Aprilia prima di essere messo in pista'', come a dire che serve un bel tagliando. La RS-GP di Aleix Espargaró andrà all'asta il 22 febbraio sul sito della casa d'aste Iconic Auctioneers. Il prezzo? È stimato tra i 300 e i 400.000 euro (commissioni e tasse escluse).

