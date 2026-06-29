Moto Guzzi The Trip 500 pronta alla svolta: addio al V2, arriva il bicilindrico parallelo

Moto Guzzi si sta preparando a lanciare un'importante novità. Si tratta di un moto che segnerà una svolta per la storia dell'azienda. Infatti, incastonato nel telaio non ci sarà un bicilindrico a V ma un motore bicilndrico parallelo. Si tratterà della stessa unita già montata sull'Aprila RS 457 / Tuono 457. Parliamo quindi di una naked che strizzerà l'occhio ai più giovani dato che, pensando alle caratteristiche del propulsore, si potrà guidare con la patente A2. Di recente abbiamo visto alcune foto spia di un prototipo ancora parzialmente camuffato che comunque faceva pensare che lo sviluppo fosse oramai a buon punto.

Appuntamento a EICMA 2026 per il debutto? Possibile. Intanto, però, arrivano indiscrezioni sul nome che potrebbe essere stato scelto per questa moto. Pare che la scelta sia caduta su ''The Trip 500''. Piaggio ha infatti registrato questo nome, valido sia per i veicoli che per gli accessori.

Moto Guzzi rompe con la tradizione

Con una potenza di circa 48 CV, questo motore permetterebbe a Moto Guzzi di entrare nel segmento, sempre più importante, delle piccole naked, senza dover sviluppare un motore completamente nuovo. Possiamo attenderci un'erogazione diversa rispetto al modello di casa Aprilia, per adattarsi alle richieste dei clienti Moto Guzzi. Mentre il motore proviene direttamente da Aprilia, il telaio sembra essere tubolare in acciaio.

Moto Guzzi motore Aprilia 457

Per molti appassionati di Guzzi, l'abbandono del bicilindrico a V sarà difficile da accettare, ma la scelta ha un senso dal punto di vista commerciale. Le moto A2 sono diventate uno dei settori in più rapida crescita in Europa, mentre mercati come l'India e il Sud-Est asiatico continuano a richiedere moto più piccole e accessibili. Costruire la moto attorno a una piattaforma motore esistente permette inoltre a Moto Guzzi di competere con rivali come la Triumph Speed ​​400 e la KTM 390 Duke senza dover investire cifre ingenti.

Non rimane che attendere per saperne di più. Moto Guzzi non ha ancora confermato ufficialmente il nuovo modello ma come accennato prima, le foto spia mostrano una moto molto vicina alla produzione. L'azienda si starebbe quindi preparando a un passo storico, proponendo un motore che rompe con la sua tradizione. Si tratterebbe di uno dei più grandi cambiamenti nella storia moderna del marchio.

Prezzo

In attesa di scoprire maggiori informazioni, possiamo immaginare che una volta sul mercato, possa essere offerta attorno ai 6.650 euro dell'Aprilia Tuono 457.

Foto: Visordown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026