Vuoi visitare il nuovo stabilimento Moto Guzzi? Ecco gli orari per la prossima stagione

All'inizio di settembre si è tenuto l'evento GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026, una grandissima festa dove la casa motociclistica ha aperto i cancelli della sua nuova fabbrica a Mandello del Lario. Enorme successo con oltre 60 mila partecipanti.

Stabilimento Moto Guzzi

Dalla fine di GMG, sono stati più di 6.000 i visitatori, con una media di oltre 300 al giorno. Cosa possono vedere? Tra le altre cose, la collezione di oltre 160 moto, le grandi aree all’aperto con la Galleria del Vento completamente restaurata e il percorso a vista sulla nuova fabbrica.

I visitatori potranno poi approfittare anche della caffetteria e del grande spazio Motoplex, dedicato allo shopping con l’offerta completa delle Moto Guzzi, e di tutti i marchi moto e scooter del Gruppo Piaggio. Ci sono poi le linee di abbigliamento, capi tecnici e per il tempo libero, dal viaggio in moto all’abbigliamento ufficiale MotoGP di Aprilia Racing, passando per l’eleganza di Vespa.

Stabilimento Moto Guzzi

Ecco quando visitare la nuova casa di Moto Guzzi

Dal primo ottobre al 31 marzo 2027 lo stabilimento Moto Guzzi sarà visitabile dal giovedì alla domenica. Il giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 17:00, mentre il sabato e la domenica l’orario di apertura sarà prolungato fino alle ore 18:00.

I nuovi spazi appena inaugurati, sono frutto di un progetto architettonico modernissimo, una delle operazioni più spettacolari di architettura industriale in Italia. La prenotazione e l'acquisto del biglietto per la visita dello stabilimento, oppure dello stabilimento più il museo, si può effettuare direttamente dal sito Moto Guzzi (clicca qui).

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