GMG 2026, Moto Guzzi apre la nuova fabbrica: il programma dell'evento

Tutto pronto per l'evento GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026. Si tratta dell'evento più atteso dagli appassionati di Moto Guzzi di tutto il mondo ed è dedicato all'inaugurazione della nuova fabbrica e del museo. La ''festa'' si terrà a Mandello del Lario, sul ramo orientale del lago di Como dal 3 al 6 settembre e sarà anche l'occasione per celebrare i 105 anni del marchio.

Sono attesi migliaia di appassionati

L'evento sarà aperto al pubblico gratuitamente, previa registrazione online sul sito gmg.motoguzzi.com. Sono attesi migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Il programma è molto ricco. Uno dei momenti clou sarà la grande parata del mattino di sabato 5 settembre, quando migliaia di motociclette Moto Guzzi sfileranno da Lecco a Mandello del Lario. Quattro giorni di musica, con palco e intrattenimento a cura di Virgin Radio. Durante l'evento si svolgeranno anche test ride gratuiti su tutta la gamma Moto Guzzi.

Moto Guzzi, museo

L'azienda celebra quindi i suoi 105 anni e apre le porte del nuovo stabilimento, nato nello stesso luogo in cui le sue motociclette vengono prodotte ininterrottamente dal 1921. Si tratta di un impianto modernissimo, dotato delle ultime tecnologie produttive. Inoltre, sarà pure un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, tra cultura d’impresa e tecnologie di avanguardia.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo museo, la struttura offre più spazi, interni al perimetro originale della fabbrica, che sono progettati per accogliere visitatori da tutto il mondo. Si tratta di un moderno hub che comprende anche il grande spazio Motoplex Store, dedicato allo shopping, la caffetteria, gli spazi per workshop ed eventi.

Insomma, il conto alla rovescia per la grande festa di Moto Guzzi è iniziato.

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