Nuova Moto Guzzi The Trip, manca davvero pochissimo: sarà così?

Lo sappiamo perché abbiamo già visto diverse foto spia. Stiamo parlando del nuovo modello Moto Guzzi che adotterà una scelta tecnica inedita. Infatti, nel telaio non ci sarà un bicilindrico a V ma un motore bicilindrico parallelo. Si tratta di un'unità derivata strettamente da quella presente sull'Aprila RS 457 / Tuono 457. Il nuovo modello pare si chiamerà The Trip 457 o The Trip 500, una naked che strizzerà l'occhio ai giovani motociclisti dato che si potrà guidare con la patente A2.

Ma come apparirà davvero il nuovo modello Moto Guzzi? Un annetto fa, il noto designer Oberdan Bezzi si era immaginato una Moto Guzzi frutto della stretta parentele con Aprilia. Il risultato era la F 45 ST, ''una stradale pura senza derive crossover o quant'altro, una Moto Guzzi come da tradizione''. Niente bicilindrico a V ma appunto il bicilindrico di derivazione Aprilia, un'occasione per proporre un modello nuovo, più moderno e arrivare così a svecchiare la gamma.

F 45 ST render

E se fosse davvero così?

La possibilità di sfruttare il motore presente sull'Aprila RS 457 / Tuono 457 è alla base del render realizzato un anno fa da Bezzi. Oggi sappiamo, però, che Moto Guzzi sta davvero lavorando a una naked con il motore della Casa di Noale. Modello che verosimilmente farà il suo debutto tra non molto in occasione di EICMA 2026.

Il concept di Oberdan Bezzi è complessivamente piuttosto realistico, e si traduce in una moto semplice, neo-retrò. Tuttavia, l'aspetto appare forse un po' troppo da moto premium visto il segmento in cui entrerà la nuova Moto Guzzi The Trip. Tuttavia, le Moto Guzzi non sono certamente moto economiche e quindi anche per una entry evel possiamo aspettarci un buon livello di finiture.

F 45 ST render

A EICMA 2026 manca sempre di meno e quindi tra non molto potremo scoprire tutti i segreti della nuova naked Moto Guzzi.

Fonte: Oberdan Bezzi

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